¿Cuánto vale el trofeo del Mundial 2026?

La Copa del Mundo es uno de los símbolos más reconocibles del deporte internacional, el trofeo que volverá a ocupar el centro de todas las miradas durante el Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Más allá de su importancia futbolística y emocional, el trofeo de la FIFA también destaca por su exclusivo proceso de fabricación, los materiales utilizados y el enorme valor económico que tiene.

La actual Copa del Mundo mantiene el mismo diseño desde su creación en 1972 y continúa elaborándose en Italia por la firma GDE Bertoni. El trofeo no ha sufrido modificaciones estructurales a lo largo de las últimas décadas y seguirá siendo exactamente igual en el Mundial 2026, conservando así una identidad visual que ya forma parte de la historia del fútbol.

Cuánto cuesta fabricar la Copa del Mundo y quién la hace

La empresa encargada de fabricar la Copa del Mundo es GDE Bertoni, un histórico taller italiano situado en Paderno Dugnano, una localidad ubicada en las afueras de Milán con menos de 50.000 habitantes. En esas instalaciones se conserva desde hace décadas el molde original del trofeo diseñado para la FIFA. Cada cuatro años se utiliza esa estructura para producir la réplica exacta que recibe la selección campeona del Mundial.

El proceso de fabricación es completamente artesanal y atraviesa diferentes fases técnicas y químicas. Primero se realiza un modelo en yeso y posteriormente la pieza pasa por distintos tratamientos. Después se aplica un baño de cera que deja la copa completamente roja antes de sumergirla en varios ácidos.

Uno de los momentos clave llega con el baño de oro, que otorga al trofeo su acabado definitivo. Finalmente, la pieza es pulida con bicarbonato para conseguir el brillo característico que luce durante la ceremonia de entrega.

En la base del trofeo aparece grabada la inscripción ‘FIFA World Cup’, mientras que en los anillos inferiores se añaden los nombres de las selecciones campeonas. Según el espacio disponible actualmente, hay capacidad para incluir ganadores hasta el Mundial de 2038.

Qué materiales tiene el trofeo del Mundial

El trofeo está elaborado con cinco kilos de oro sólido de 18 quilates, lo que equivale a un 75% de pureza en el metal precioso. Además, cuenta con una base de 13 centímetros de diámetro formada por dos anillos concéntricos de malaquita.

La pieza alcanza una altura total de 36,8 centímetros y mantiene exactamente las mismas dimensiones desde que comenzó a utilizarse tras la retirada de la histórica Copa Jules Rimet. La combinación entre el oro y la malaquita es una de las características más reconocibles del trofeo y uno de los elementos que lo convierten en una pieza única dentro del deporte mundial.

Cuánto vale la Copa del Mundo

Actualmente, la valoración más extendida sitúa el precio de la Copa del Mundo alrededor de los 250.000 dólares, una cifra que equivaldría aproximadamente a unos 230.000 euros, dependiendo del tipo de cambio.

Sin embargo, el verdadero valor del trofeo trasciende completamente el aspecto económico. La Copa del Mundo concentra décadas de historia, finales inolvidables, grandes campeones y algunos de los momentos más importantes vividos en el fútbol internacional.

Por ese motivo, la pieza original permanece siempre bajo custodia de la FIFA. La selección campeona recibe únicamente una réplica bañada en oro para conservarla de forma permanente.

Cuánto pesa la Copa del Mundo

La actual Copa del Mundo pesa exactamente 6,142 kilogramos. De ese total, cinco kilos corresponden al oro puro utilizado en su fabricación. Además de sus 36,8 centímetros de altura, el trofeo conserva el mismo diseño desde 1972, año en el que la propuesta de Silvio Gazzaniga fue elegida por la FIFA frente a otras 53 candidaturas diferentes.

Desde entonces, la actual Copa del Mundo se ha convertido en el máximo símbolo del fútbol internacional y volverá a ser el gran objetivo de las 48 selecciones que competirán en el Mundial 2026.