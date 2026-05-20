Ex ministros de Zapatero se bajan del barco: «Se veía venir de él y sus malas compañías»

Varios exministros de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, así como altos cargos de su Ejecutivo, han decidido bajarse del barco del que fue su jefe y obviar las directrices dadas por el actual secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Este ha pedido a los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE que defiendan «el buen nombre de Zapatero». En conversación con OKDIARIO, los consultados advierten que la imputación del expresidente por el caso Plus Ultra «se veía venir» y lo atribuyen a sus «malas compañías».

Estas fuentes sitúan «los inicios de los negocios de Zapatero» en su amistad y vinculación con los que fueran exministros de su Gobierno, en la cartera de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y en la de Defensa, José Bono. Uno de los consultados advierte que «en principio, pensé que Zapatero actuaba de buena fe, pero con el tiempo, la cosa me olía cada vez peor».

Los consultados por este diario apuntan negocios de ambos ex ministros, señalan su papel como «lobistas» en países como Venezuela, China o Guinea Ecuatorial. Según sus versiones, los negocios empezaron mucho antes de que Zapatero apareciese en la órbita de los exministros. «Si me preguntas cómo se ha llegado hasta aquí —añade con sorna una de las fuentes consultadas—, tengo que admitir que poco a poco, degenerando», indican.

Estas voces críticas, que formaron parte del gabinete del presidente Zapatero en su día, no quieren saber nada de la consigna dada por el actual presidente del Gobierno, en defensa del ex presidente, que es un referente para la actual cúpula del PSOE.

Por otra parte, un ex alto cargo del gabinete monclovita del expresidente del Gobierno añade que «Zapatero nos ha engañado a muchos». Y advierte que todo lo que se va conociendo «torpedea toda la línea de flotación de un PSOE que zozobra». Y añade que «nos carga de razones a aquellos que seguimos defendiendo que el PSOE tiene que ser y parecer un partido ejemplar ante la opinión pública».

Son algunos de los comentarios recogidos por personas que acompañaron en su etapa gubernamental a José Luis Rodríguez Zapatero. Son pocos los que se atreven a desafiar a Sánchez y su defensa cerrada del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Todos los consultados coinciden en manifestarse «tristes» o «decepcionados», pero ninguno de ellos dice haberse visto «sorprendido por la noticia» porque «esto se veía venir».