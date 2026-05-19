Cazan a Lamine Yamal con la influencer Inés García paseando de la mano por Grecia

Lamine Yamal ha sido cazado en las últimas horas junto a la influencer Inés García en Grecia paseando de la mano. Se ha hecho viral este martes un vídeo difundido por la creadora de contenido Zakynthos en el que el jugador del Barcelona aparece con esta sevillana de 21 años. Podría ser la nueva relación amorosa de la estrella azulgrana.

Ya hace unos días se pudo ver al propio Lamine Yamal junto a la influencer sevillana en el Aeropuerto del Prat. Parece ser que el vuelo privado que cogieron ambos era en dirección a Grecia. Y es que los rumores entre el futbolista del Barcelona y esta influencer andaluza ya circularon por las redes sociales hace 15 días. Parece que ahora son una realidad.

🎥 | Lamine Yamal with Inés García in Greece today. 🤩🇬🇷❤️ pic.twitter.com/yvHXWueGtm — Access Yamal (@AccessYamal) May 19, 2026

Las pruebas de la relación entre Lamine Yamal e Inés García

Estas imágenes de Lamine Yamal en Grecia junto a Inés García podrían confirmar la nueva relación de la estrella del Barcelona. El crack culé podría haber empezado una nueva relación oficial con esta influencer andaluza después de no tener pareja oficial en los últimos meses tras romper con Nicki Nicole.

Inés García, la supuesta nueva novia de la estrella culé, es una influencer sevillana que se dedica a subir contenido a sus redes sociales. En Intagram tiene casi 100.000 seguidores y, por supuesto, sigue al futbolista del Barcelona.

La sevillana ha subido a sus redes sociales una imagen en un barco con la bandera de Grecia, una imagen que confirmaría su viaje y su relación con Lamine Yamal. También ha publicado una imagen con el mismo vestido con el que la han cazado con la estrella blaugrana este martes paseando juntos de la mano.