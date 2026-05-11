Rufián aplaude a Lamine Yamal por ondear la bandera de Palestina en la rúa del Barcelona

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, aplaudió el acto de Lamine Yamal ondeando una bandera de Palestina durante la rúa del Barcelona tras ganar la Liga número 29 de su historia. La estrella blaugrana fue uno de los jugadores más activos de la plantilla de Hansi Flick durante la celebración de campeones.

«Lamine Yamal tiene 42 millones de seguidores en Instagram y una incidencia enorme en aún más millones de personas en todo el mundo. Personas que quizá hoy han pasado de la indiferencia a la denuncia del genocidio en Gaza solo porque él ha ondeado una bandera de Palestina. Guste más o guste menos. Celebrémoslo. Bien por él», escribió Gabriel Rufián en sus redes sociales aplaudiendo la decisión de Lamine Yamal al ondear una bandera de Palestina.

Esta reacción de Rufián viene producida por esa imagen que ya es viral en redes sociales por lo que significa ver a una figura como Lamine Yamal portando una bandera de Palestina que le tiraron algunos hinchas del Barça. El ’10’ culé la cogió sin problema y estuvo varios minutos con ella sobre el autobús del Barça mientras celebraba y cantaba con sus compañeros.

No fue la única bandera ondeada por jugadores del Barcelona durante la rúa de campeones. También Robert Lewandowski ondeó una estelada durante la celebración. Y es que por las calles de la Ciudad Condal se vieron muchas camisetas y banderas culés, pero también numerosas banderas de Palestina y esteladas de Cataluña.

Lamine Yamal tiene 42 millones de seguidores en instagram y una incidencia enorme en aún más millones de personas en todo el mundo. Personas que quizá hoy han pasado de la indiferencia a la denuncia del genocidio en Gaza solo porque él ha ondeado una bandera de Palestina.… — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 11, 2026