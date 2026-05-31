Dos mujeres mueren ahogadas al intentar rescatar a un niño de tres años en una presa de Baños de Cerrato (Palencia)

Dos mujeres han fallecido este domingo tras intentar sacar del agua a un niño de tres años que se estaba ahogando en la presa de la localidad palentina de Baños de Cerrato, en el municipio de Venta de Baños, según datos del 1-1-2 Castilla y León. El menor fue salvado con vida y los servicios de emergencia activaron un dispositivo sanitario, policial y psicológico tras el trágico desenlace del intento de rescate.

El suceso se ha producido en torno a las 18.35 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se alertaba de que un menor se encontraba en peligro de ahogamiento en la presa y de que una persona había intentado acceder al agua para rescatarlo, aunque sin éxito.

A partir de ese aviso, el centro de emergencias ha movilizado de inmediato a los Bomberos de la Diputación de Palencia, a los Bomberos de Palencia, a la Guardia Civil (COS) de Palencia y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que ha enviado una UVI móvil al lugar de los hechos. Asimismo, el Centro Coordinador de Emergencias ha asumido la coordinación del operativo, ante la gravedad de la situación y la necesidad de desplegar recursos de forma urgente.

Durante el seguimiento del incidente, se ha informado que dos mujeres adultas habían fallecido tras intervenir en el intento de rescate del niño en la presa. Paralelamente, los bomberos de la Diputación de Palencia han confirmado que el menor ha podido ser rescatado con vida, lo que ha centrado posteriormente la atención en las labores de asistencia a las personas implicadas y en la gestión de la emergencia.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha activado el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (GRIPDE), con el objetivo de ofrecer apoyo a los familiares y a las personas afectadas por el suceso, así como a los testigos del incidente.

Los servicios de emergencia han continuado trabajando en la zona tras el rescate del menor y la confirmación de los dos fallecimientos, en un operativo que ha requerido la intervención coordinada de distintos cuerpos de seguridad y asistencia sanitaria.

El suceso ha generado una fuerte conmoción en la zona, tanto por la edad del menor implicado como por el desenlace fatal para las dos mujeres que intentaron auxiliarlo, en un acto de rescate que ha terminado en tragedia pese a la rápida movilización de los servicios de emergencia.