El Gobierno de Pedro Sánchez ha otorgado 900.000 nuevos permisos de residencia a extranjeros entre mayo de 2025 y abril de 2026, es decir, el último año antes de la regularización masiva de personas en situación administrativa irregular. El Ejecutivo se ha vanagloriado de que su nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería (RELOEX) ha logrado «reducir plazos y trámites, eliminar duplicidades y reforzar los derechos de trabajadores».

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha presentado el balance del reglamento de extranjería este miércoles. La cartera encabezada por la socialista Elma Saiz ha detallado que desde mayo de 2025 «se han resuelto 1.482.054 expedientes de extranjería». Según los datos del Ejecutivo, estas respuestas se han incrementado en «un 25% más que en el año anterior».

Desde Inclusión detallan que el primer año de aplicación de la norma ha permitido que siete de cada diez expedientes resueltos lo hagan «al amparo del nuevo Reglamento de Extranjería». El Gobierno se ufana de «la rápida adaptación en los procesos de extranjería». Concretamente, 1.042.112 expedientes se resolvieron al aplicarse el reglamento a partir de mayo de 2025.

Además, señalan que de entre los 1.482.054 expedientes resueltos, «el 75% se refieren a solicitudes iniciales», es decir, personas extranjeras que solicitan por primera vez este permiso. Un 16,5% responde a renovaciones y otro 8,2% a larga duración.

Dentro de las iniciales, tal y como expresan los datos ofrecidos por extranjería, las más comunes son los 398.293 permisos concedidos para residencia temporal por circunstancias excepcionales, en segundo lugar, 334.055 para residencia temporal y, por último, otros 169.949 para estancia en España.

Sin embargo, estos datos incluyen tanto denegaciones como solicitudes aceptadas, tal y como informan fuentes del Ministerio de Inclusión. Desde la cartera de Elma Saiz aclaran que se han aceptado alrededor del 80% de las solicitudes. Esa cifra es muy similar a la del año anterior. Y, en todo caso, aclaran que el nuevo reglamento no busca flexibilizar los requisitos, sino aclarar las vías para reducir duplicidades y también reducir los plazos de resolución.

El Gobierno, cuando lanzó este nuevo reglamento de extranjería, dijo que tenía prevista la regularización de casi un millón de inmigrantes hasta 2027. El Ejecutivo, concretamente, asegura que con el nuevo reglamento de extranjería que entró en vigor en mayo, pretende dar solución a la situación en la que se encuentran 300.000 extranjeros al año desde 2025 y hasta 2027. Sin embargo, la realidad es que se han entregado los permisos iniciales a cerca de 900.000 personas extranjeras en sólo un año de su entrada en vigor.

Regularización masiva de inmigrantes

A todo ello se sumará la regularización masiva de inmigrantes en situación administrativa irregular que PSOE y Podemos acordaron a finales de enero y que, posteriormente, acabó aprobándose en el Consejo de Ministros.

La medida beneficia a las personas que estén residiendo en España antes del 31 de diciembre de 2025. Estos tendrán que demostrar al menos cinco meses de estancia en España, algo para lo que simplemente será necesario aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales u otros como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte.

El procedimiento permite que los inmigrantes ilegales tengan derechos desde el mismo momento de la presentación de la solicitud, pues ya entonces quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesaran sobre la persona. Cuando se admita a trámite, se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.

Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

Desde un principio, el Gobierno aseguró que se concederían medio millón de regularizaciones. Sin embargo, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ya aseguró que «se habla de unas 500.000 personas», pero que «a lo mejor se está más cerca de las 800.000».

Esta afirmación va en la misma línea de los cálculos que hizo la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas). Según esta institución, la cifra de extranjeros residentes en España en situación administrativa irregular «podría haber alcanzado, a 1 de enero de 2025, la de 840.000». «Representaría el 17,2 % de la población extranjera procedente de países no comunitarios», subrayaba este ente independiente.

En cualquier caso, el Gobierno reconoce que no sabe cuál es la cifra de inmigrantes irregulares que podría beneficiarse de esta medida y que, pese a haber aprobado ya la regularización masiva, sólo tienen «estimaciones» de las personas en esa situación administrativa.