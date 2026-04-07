Las regularizaciones por arraigo familiar se han disparado más de un 1.000% desde que el líder socialista, Pedro Sánchez, es presidente del Gobierno. Estas son las autorizaciones de residencia que pueden obtener los hijos o nietos de ciudadanos extranjeros que hayan obtenido previamente la residencia legal. Un dato que podría dispararse tras la regularización masiva de 500.000 personas en situación administrativa irregular que el Ejecutivo ha anunciado que aprobaría.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de Elma Saiz, ha publicado la evolución anual del número de autorizaciones concedidas a extranjeros en la última década. Los datos muestran que, entre los diferentes tipos de documentos concedidos, el arraigo familiar se ha disparado más de un 1.000%.

En 2017, hubo 6.700 autorizaciones de residencia por arraigo familiar. el último año del que hay datos, el 2024, el Gobierno socialista emitió 93.076 documentos de este tipo. Es decir, desde que Pedro Sánchez entró en el Ejecutivo en 2018, siete años después, la cifra se ha multiplicado por 13, un 1.289,19% más.

Sumando todas las autorizaciones concedidas por motivos de arraigo (familiar, formación, laboral y social), las cifras son aún mayores. Mientras que en 2017 se emitieron 30.533 documentos de esas cuatro modalidades, en 2024, fueron 223.396 autorizaciones por los cuatro tipos de arraigo.

Requisitos para el arraigo familiar

Una nota informativa del Ministerio de Inclusión explicaba que el arraigo familiar es una «autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales» que se puede otorgar si se reúnen una serie de requisitos.

Se puede solicitar siempre que se trate de un «padre o madre, o tutor de un menor, nacional de otro Estado miembro de la Unión Europea» que «acredite residir en territorio nacional, tener a cargo al menor y convivir con éste o esté al corriente de sus obligaciones paternofiliales».

Además de lo mencionado, el solicitante solamente tiene que cumplir con las siguientes exigencias:

Carecer de antecedentes penales . Para ello, los solicitantes tendrán que entregar un certificado de antecedentes penales expedido por autoridades del país o países en los que hayan residido los cinco últimos años.

. Para ello, los solicitantes tendrán que entregar un certificado de antecedentes penales expedido por autoridades del país o países en los que hayan residido los cinco últimos años. No figurar como rechazable .

. No estar en compromiso de no retorno a España después de haber vuelto a su país de origen.

después de haber vuelto a su país de origen. No ser una amenaza para el orden público .

. Estar en España .

. No tener la condición de solicitante de protección internacional .

. Sin permanencia mínima. No se exigirá una determinada cantidad de tiempo en el territorio.

Estas cifras podrían verse disparadas cuando el Gobierno haga efectiva la regularización masiva de más de 500.000 extranjeros irregulares. Y es que, una vez que acceda a esa situación administrativa, los inmigrantes beneficiarios con descendientes podrían utilizar la figura del arraigo familiar para que sus hijos o nietos, residentes en España, puedan regularizarse también.

Regularización masiva del Gobierno

PSOE y Podemos acordaron a finales de enero una regularización masiva de inmigrantes que, posteriormente, acabó aprobándose en el Consejo de Ministros.

La medida beneficia a las personas que estén residiendo en España antes del 31 de diciembre de 2025 y, en sus primeros cálculos, puede suponer la regularización de más de medio millón de personas, pero que podrían ser 300.000 más si recurren a la figura del arraigo, lo que permitiría también incluir a familiares de estos beneficiarios. Estos tendrán que demostrar al menos cinco meses de estancia en España, algo para lo que simplemente será necesario aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales u otros como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte.

El procedimiento permite que los inmigrantes ilegales tengan derechos desde el mismo momento de la presentación de la solicitud, pues ya entonces quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesaran sobre la persona. Cuando se admita a trámite, se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.

Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

Alberto Núñez Feijóo ha alertado en Bruselas sobre los efectos de la regularización masiva de Sánchez: «Europa tiene que decir quién entra y en qué condiciones». Y advierte de que las políticas del Ejecutivo español «fomentan el efecto llamada» tras el estallido de la guerra de Irán.