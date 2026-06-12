Mompó suma 245 bomberos más al consorcio de Valencia y lo convierte en el mayor de España

El Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Valencia, que preside el popular Vicente Mompó, ha culminado la mayor incorporación de efectivos de su historia. En cifras absolutas, 245 nuevos bomberos, que ya prestan servicio en los parques de toda la provincia de Valencia. Este refuerzo convierte al citado consorcio en el mayor de España. De hecho, en su bienvenida a los nuevos efectivos, Vicente Mompó ha destacado que esta promoción, que ha calificado de «histórica», convierte al Consorcio de Bomberos de la Diputación de Valencia «en el mayor de España». Además, ha enfatizado que supone «un refuerzo sin precedentes» en las emergencias «al servicio de los ayuntamientos» valencianos. Se trata, además, de una de las actuaciones más importantes en el plan de modernización que impulsa la institución provincial. Un plan que tiene por objeto dotar a los bomberos de «más personal, mejores instalaciones y más medios materiales», en palabras del presidente de la Diputación de Valencia.

Vicente Mompó ha destacado también que «detrás de cada nuevo efectivo hay una mejora real del servicio que reciben los municipios, una mayor capacidad de respuesta ante las emergencias y más seguridad ciudadana en toda la provincia de Valencia».

Los nuevos efectivos se encuentran distribuidos entre los parques principales de Sagunto, Paterna, Torrent, Gandía, Alcira y Requena, así como en los distintos parques auxiliares en las seis zonas operativas del Consorcio. Su labor incluye funciones propias de prevención, extinción de incendios y salvamento, rescates y todo tipo de emergencias.

La incorporación de los nuevos 245 bomberos forma parte del mayor plan de inversiones impulsado por la Diputación de Valencia en los últimos años para reformar y modernizar el consorcio provincial. La institución provincial aprobó en la última asamblea general una dotación de 30 millones de euros para optimizar la capacidad de respuesta ante las emergencias con la construcción y mejora de infraestructuras operativas, la renovación de equipamientos, la adquisición de nuevos vehículos de intervención y la modernización de los recursos materiales de los parques de bomberos.

Los nuevos efectivos han completado un curso de 500 horas, compuesto por una fase teórica y otra práctica, de 250 horas cada una. El curso ha sido impartido en coordinación entre el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) y el propio consorcio.

El proceso selectivo se inició en abril de 2023, con un total de 1.915 aspirantes. Y concluye ahora con la incorporación de los 245 bomberos. El desarrollo del citado proceso coincidió con la emergencia provocada por la DANA del 29 de octubre de 2024, que obligó a movilizar a todo el personal operativo del consorcio para atender a los municipios afectados y garantizar la seguridad de la población. Pese a ello, la convocatoria ha podido culminarse.