Mompó del Ejecutivo de Sánchez en la DANA: «Duele tener un Gobierno que no empatice con los valencianos»

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, ha lamentado este lunes, en su intervención ante la comisión de investigación de la DANA del Congreso de los Diputados, la actitud del Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez ante la crisis generada por la riada del 29 de octubre del pasado año, 2024. En concreto, Vicent Mompó ha destacado que: «Duele tener un Gobierno que en la peor catástrofe de nuestras vidas no sintamos que está empatizando con nuestra situación». Además, Mompó ha añadido, en referencia a la comisión de investigación que «duele más que los valencianos que están aquí no empaticen tampoco», en una clara referencia, principalmente, al PSOE, a pregunta efectuada por Alberto de Rosa, del PP.

No ha sido esa la única alusión referida al PSOE en una comparecencia en la que ha salido a colación el hecho de que el Congreso de los Diputados no aplazase la votación sobre Radio Televisión Española, señalada para el día 30 de octubre de 2025, apenas horas después de la catástrofe. En aquella sesión, el socialista valenciano, Vicent Sarriá, manifestó que tenía que «lamentar que la derecha aproveche la mínima desgracia para desviar la cuestión».

Este martes, el PSOE ha enviado a la citada comisión de investigación al valenciano Vicent Sarriá, precisamente. Y Vicente Mompó le ha recordado ese episodio: «A mí, lo que me sorprende, es que el día posterior a la tragedia de Valencia, tú la definas como la más mínima desgracia».

En otro pasaje de su comparecencia, en este caso a pregunta de la representante del PNV, Idoia Sagastizábal, Vicent Mompó ha sentenciado: «¿Alguno duda que en la peor catástrofe de nuestra historia el Gobierno de España tenía que haber actuado?». Y se ha preguntado, también: «¿Para qué quiero yo al Gobierno de España si no lo tenemos ahí?».

Más tarde, en respuesta a preguntas de Ignacio Gil Lázaro, representante de Vox en la citada comisión de investigación, Vicente Mompó también ha expresado que «es evidente» que el Gobierno de Sánchez «quiere sacar rédito político» de la tragedia.

Al respecto del Es Alert, el mensaje enviado por el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) a las 20:11 horas el día de la DANA a la población, Vicent Mompo ha negado que estuviera preparado a las 18:37 horas, como le han insistido los grupos políticos de la izquierda.