Koldo viajó a Caracas para informar a Delcy que Zapatero sería el interlocutor del PSOE con el chavismo

La fotografía inédita de Koldo García con Delcy Rodríguez publicada en exclusiva por OKDIARIO, actual presidenta de Venezuela, en su despacho de Caracas en octubre de 2021 ocultaba un cambio estratégico del Gobierno de Pedro Sánchez: José Luis Rodríguez Zapatero se convertiría en el interlocutor oficial con el régimen chavista, desplazando así a Víctor de Aldama, quien hasta ese momento había ejercido como enlace entre el Gobierno y el sátrapa Nicolás Maduro, hoy entre rejas en una cárcel de Nueva York junto a su mujer Cilia Flores. Así se lo comunicó Koldo a Delcy en aquel encuentro, según ha podido saber OKDIARIO.

El encuentro se produjo tres meses después de que Pedro Sánchez cesara a Ábalos como ministro. Aunque Koldo había abandonado el ministerio junto a su jefe, seguía manteniendo sus contactos políticos internacionales de alto nivel, como demuestran los mensajes descubiertos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La entonces vicepresidenta de Maduro se refería a él como «K» y accedía a citarse con él en Caracas. «Cuando pueda la llamo por otro medio y decirle que gracias, estaré el jueves ahí para cuando usted me pueda recibir», le decía Koldo, a lo que Delcy contestaba: «Bien K».

Hasta ese momento, Víctor de Aldama —a quien Delcy llamaba «Maverick»— había sido la pieza clave en las relaciones del PSOE con el chavismo. El Gobierno de Pedro Sánchez utilizaba al empresario y su red de contactos internacionales para introducir empresas estatales españolas en países de Hispanoamérica. Aldama presumía de tener excelentes relaciones con el régimen venezolano, tal como quedó demostrado en sus gestiones con el entorno de Juan Guaidó para conseguir que el opositor venezolano apoyara a Sánchez en su carrera por liderar la Internacional Socialista.

El grado de infiltración de Aldama dentro del Ejecutivo era tal que hacía labores diplomáticas en Venezuela, actuando como interlocutor entre el chavismo y España. Incluso organizó la frustrada visita de Delcy Rodríguez a Madrid en enero de 2020 —el conocido como «Delcygate»—, de la que estaban informados Pedro Sánchez y varios ministros, a pesar de las sanciones europeas que pesaban sobre la vicepresidenta venezolana.

La vía diplomática, vetada

La vía diplomática oficial, que estaba controlada por la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, no se contemplaba. En Fomento se decidió llevar las empresas españolas a Hispanoamérica a través de Aldama. El empresario tenía contactos que permitieron introducir a Renfe en Las Vegas o hacerse con aeropuertos en Brasil a través de Aena. Tal era su integración que aparcaba sus lujosos coches al lado del ministro y era muy conocido en el complejo de Nuevos Ministerios.

Aldama fue requerido para introducir a la empresa pública Ineco en la construcción del tren Maya en México, utilizando sus contactos con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y senadores mexicanos. También trató de implantar una línea aérea semanal entre Madrid y Oaxaca como asesor de AirEuropa, llevándose a altos cargos de Fomento hasta el país centroamericano.

En 2020, el Gobierno volvió a recurrir a él para traer mascarillas de China tras estallar la pandemia, negocio por el que Aldama admitió cobrar casi seis millones de euros de comisión. Posteriormente, medió para lograr el rescate de Air Europa con 475 millones de euros públicos.

Zapatero toma las riendas

Sin embargo, en octubre de 2021, cuando Koldo viajó a Caracas, el mensaje era claro: Zapatero se haría cargo de las relaciones con el régimen de Maduro. El ex presidente del Gobierno español ya tenía una larga trayectoria como mediador con el chavismo, y el PSOE decidió formalizar ese papel, apartando a Aldama de esas funciones.

La prueba definitiva del papel de Zapatero como interlocutor oficial llegó en septiembre de 2024, con la deportación pactada del presidente electo de Venezuela, Edmundo González. La operación contó con la ayuda inestimable de Eudoro González Dellán, un hombre clave muy cercano a Zapatero que actuó de «agente doble» y fue esencial para convencer a Edmundo de abandonar el país.

«Eudoro González mantiene desde hace años una estrecha relación tanto con Edmundo como con Zapatero, que es el primero en llamarle para ofrecerse de mediador ante el régimen», afirman fuentes consultadas que desmontan las mentiras del Gobierno de Sánchez sobre no haber negociado con Maduro. No sólo hubo negociación, sino que recurrieron al chantaje y la extorsión en la propia embajada española bajo la atenta mirada del embajador Ramón Santos.

A partir de ese momento, Zapatero se hizo fuerte dentro del Gobierno de Pedro Sánchez gracias a sus tentáculos en el Palacio de Miraflores, donde era recibido con honores por Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez llegó a llamarle «mi príncipe», en una muestra de la estrecha relación que mantenía el ex presidente socialista con el régimen chavista. Esta influencia quedó patente en julio de 2025, cuando el dictador venezolano agradeció públicamente «las valerosas gestiones» de Zapatero para que dos centenares de venezolanos, deportados por Donald Trump a El Salvador, regresaran a su país.

Reunión en el despacho presidencial

En la fotografía que publicó OKDIARIO, correspondiente a aquella reunión de octubre de 2021, Koldo aparece vestido con un traje azul, una corbata roja y unos zapatos negros —la misma chaqueta que utilizó en una de sus declaraciones ante el juez del Tribunal Supremo que acordó su ingreso en prisión—. Delcy, por su parte, iba vestida de azul con una camisa con lazada y mocasines marrones.

La entonces vicepresidenta del régimen chavista le recibió en su despacho presidencial de la capital venezolana, ubicado en la calle donde se encuentran los edificios del Gobierno. Se trata del cuartel general desde donde opera Delcy Rodríguez y que está decorado con la bandera de Venezuela, libros y maquetas. Ambos se fotografiaron tras charlar de forma amistosa.

Koldo viajó a Venezuela en un vuelo comercial que hizo escala en Turquía antes de aterrizar en Caracas. Durante las dos noches que estuvo en la capital venezolana, se alojó en el Hotel Meliá Caracas, uno de los más elitistas del país, donde la noche supera los 150 euros en las habitaciones más básicas. Koldo y Ábalos solían hospedarse en establecimientos de cadenas hoteleras españolas, como Meliá, en sus viajes internacionales.