Lidl le hace sombra a Sklum con la estantería de bambú que tienen las casas más modernas: es una ganga

A veces basta mirar un rincón de casa para darse cuenta de que hace falta un mueble pequeño que ponga un poco de orden sin la necesidad de ocupar medio salón. Eso es lo que muchas personas están encontrando en la estantería de bambú Livarno de Lidl, un mueble auxiliar sencillo, bonito y muy práctico. Tiene ese aspecto cálido que aporta el bambú y que encaja tan bien en casas actuales, desde las más minimalistas hasta las que prefieren un estilo más natural. No pretende llamar la atención, pero acaba funcionando justo por eso, porque cumple su función sin complicaciones y se integra en cualquier ambiente. Y lo mejor, la tenemos en dos modelos.

Lo interesante es que no se trata de una simple estantería de Lidl. Esta propuesta destaca por su equilibrio entre estética y utilidad. Aporta un extra de almacenamiento, se integra sin esfuerzo en baños, pasillos o dormitorios y, aun así, mantiene una presencia visual agradable y suave. Esa mezcla explica por qué tantos usuarios la están incorporando a sus zonas de paso o a rincones donde hace falta un mueble práctico pero bonito. Además, su precio de 29,99 euros para cada uno de los dos modelos disponibles, la coloca en un rango accesible que permite renovar un espacio sin grandes inversiones. De este modo, y para quienes buscan muebles compactos que ayuden a organizar sin ocupar demasiado, esta estantería se ha convertido en un hallazgo inesperado y de ella te ofrecemos ahora todos los detalles, ya que una vez la conozcas seguro que la vas a querer tener.

Lidl tiene la estantería de bambú para las casas más modernas

La estructura de esta estantería de Lidl está fabricada en bambú lacado, un material que, además de ser estable, aporta un acabado natural que se adapta tanto a ambientes modernos como a decoraciones más cálidas. La madera clara ayuda a que el mueble no recargue visualmente el espacio y a que se perciba ligero incluso en habitaciones pequeñas.

Como decimos, Lidl la presenta en dos modelos. El primero de ellos tiene dos cestas de tela amplias en tono gris, un color neutro que combina bien con prácticamente cualquier paleta. Son resistentes, fáciles de limpiar y ofrecen un espacio perfecto para toallas, cosméticos, accesorios, artículos de aseo o incluso pequeños textiles del hogar. Sobre la estructura, un estante superior añade un punto extra para colocar objetos de uso diario o elementos decorativos. Con unas medidas de 44 x 91 x 33 cm y un peso aproximado de 2,9 kg, es un mueble que se monta rápido, se mueve con facilidad y encaja en espacios estrechos sin perder estabilidad.

En segundo lugar tenemos el modelo con ruedas, pensado para quienes necesitan movilidad que incluye tres cestas espaciosas, además de una superficie de almacenamiento adicional. Está equipado con cuatro ruedas de marcha suave, dos de ellas con sistema de bloqueo, lo que permite fijarlo cuando se necesita y desplazarlo sin esfuerzo cuando hace falta reorganizar el espacio.

Ese detalle lo convierte en una solución ideal para baños pequeños, aseos de invitados o incluso para quienes buscan un carro auxiliar para el dormitorio o el vestidor. Su peso, de aprox. 4,1 kg, lo hace manejable y práctico.

Materiales pensados para durar

La estructura de ambos modelos combina bambú lacado y MDF laminado, mientras que las cestas mezclan poliéster reforzado con cartón para mantener la forma y resistir la carga sin deformarse. Cada cesta soporta hasta 1 kg, suficiente para artículos de baño, productos de higiene, textiles ligeros o pequeños objetos cotidianos. El conjunto ofrece un equilibrio muy claro de ligereza, estabilidad y una estética cuidada que no envejece rápido.

Versátil y útil para varias zonas del hogar

Uno de sus puntos fuertes es que estos dos modelos de estantería no están pensados para un único uso. Su diseño permite integrarlas en:

como mueble para toallas, jabones o rutinas de belleza. Pasillos como un pequeño centro de almacenamiento para objetos de uso diario.

para organizar ropa interior, accesorios o pequeños textiles. Habitaciones juveniles donde hace falta orden sin ocupar demasiado.

Su versatilidad es, probablemente, lo que más la acerca a un mueble comodín, de esos que terminan solucionando varios rincones de casa a la vez.

Un imprescindible para quienes buscan orden con estilo

En ambos modelos, la estantería de bambú Livarno es una de esas piezas que sorprenden por lo que ofrecen en relación con su precio. Aporta almacenamiento sin recargar, ayuda a mantener el orden y añade ese toque natural que tanto gusta en interiores modernos. Por 29,99 euros es difícil encontrar una opción tan estable, estética y versátil. En hogares donde los metros cuentan o donde se busca una organización discreta pero eficaz, esta estantería se convierte en un aliado. Pequeña, ligera, práctica y con un acabado que funciona en cualquier ambiente, está llamada a convertirse en uno de los muebles auxiliares estrella de la temporada.