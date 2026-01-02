El mueble de IKEA que vale para todo y puedes comprar por sólo 30 euros: perfecto para pisos pequeños

Los pisos pequeños parecen estar a la orden del día. Con la problemática existente para encontrar piso, muchos se conforman con espacios realmente pequeños en los que, evidentemente, una vez estás instalado, cualquier centímetro cuenta. Por ello, encontrar muebles que sirvan para varias cosas a la vez se ha convertido casi en una necesidad. De este modo, muchos buscan piezas que ayuden a mantener el orden sin sacrificar espacio, que se adapten a distintas habitaciones y que, además, tengan un precio razonable. Y en IKEA es dónde podemos encontrar una de estas soluciones. Una novedad en forma de estantería que ya se ha convertido en el mueble de IKEA más deseado de todos.

Se trata de la estantería KOLBJÖRN, un mueble de IKEA sencillo pero tremendamente versátil que cuesta sólo 30 euros. Su diseño es discreto, en color beige, pero lo que más destaca es que se puede colocar prácticamente en cualquier sitio. Da igual si el piso es muy pequeño o si el espacio es irregular, porque se adapta sin complicaciones y aporta un extra de almacenamiento justo donde hace falta. Lo curioso es que no hablamos únicamente de una estantería al uso. Su estructura es tan resistente que también puede utilizarse como banco auxiliar, un asiento improvisado o incluso como soporte para plantas sin miedo a que se estropee. Por eso se ha convertido en uno de esos muebles que encajan bien en casi cualquier hogar.

El mueble de IKEA que es perfecto para pisos pequeños

La estantería KOLBJÖRN mide 80 centímetros de ancho, 45 centímetros de altura y 35 centímetros de fondo, unas proporciones muy manejables para casas con estancias reducidas. Ese tamaño permite que la podamos colocar en balcones estrechos, baños pequeños o incluso en un recibidor donde normalmente no cabe casi nada. Además, su color beige ayuda a integrarla sin llamar demasiado la atención y funciona igual de bien en zonas interiores como en exteriores.

Otra ventaja es que es impermeable, así que no hay problema si la usas para plantas, maceteros húmedos o toallas recién usadas. En un balcón puede servir como banco para sentarse o como estante para tener ordenada la zona de jardinería. En un baño funciona para guardar productos, cestos o toallas. En un recibidor, para dejar zapatos o cajas. El propio diseño está pensado para liberar espacio visual y no hacer la estancia más pequeña de lo que ya es.

Resistente, duradera y fácil de mantener

El material es una de sus claves. Está fabricada en acero galvanizado con revestimiento en polvo, lo que evita que se oxide incluso si se coloca en zonas húmedas o exteriores. Esto la hace especialmente práctica para patios, balcones, cuartos de baño o incluso garajes donde los muebles tradicionales suelen deteriorarse más rápido.

La superficie se limpia en segundos con un paño húmedo, así que no requiere ningún mantenimiento complicado. Además, viene con patas ajustables, un detalle que se agradece cuando el suelo no está perfectamente nivelado. Da igual si se coloca sobre baldosas, tarima o cemento, porque se mantiene estable sin que cojee.

Mucho más que una estantería

Lo interesante de este modelo es que aguanta peso suficiente como para usarse también como asiento. En pisos pequeños, donde a veces no hay sitio para un banco o una banqueta, este mueble cumple una doble función sin ocupar más espacio. También funciona como mesa baja auxiliar en el salón o como soporte para cajas en un estudio.

Si en algún momento necesitas más almacenamiento, IKEA recomienda colocar dos estanterías KOLBJÖRN apiladas, convirtiéndolas en una estructura más alta sin riesgo de que se vuelquen. Esto permite adaptar la solución a medida sin renunciar al precio económico.

Compatible con toda la serie KOLBJÖRN

Otro punto fuerte es que forma parte de una colección más amplia. La estantería combina con un armario interior, una estantería de interior y un módulo con armario que pertenecen a la misma serie KOLBJÖRN. Esto permite crear composiciones completas, sobre todo en balcones y baños, que mantienen el mismo color y estilo.

Como todos los productos galvanizados de IKEA, también es reciclable o puede destinarse a recuperación energética, dependiendo de la zona.

Un mueble práctico, barato y que soluciona varios problemas a la vez

La idea de este nuevo mueble de IKEA no es complicarse. Es un mueble sencillo, funcional y con un precio muy competitivo para lo que ofrece. Sirve como banco, como estante, como mesa baja o como solución de almacenaje tanto en interior como en exterior. En especial para quienes viven en pisos pequeños y buscan muebles que rindan más de lo que ocupan, esta novedad se ha convertido en una opción muy a tener en cuenta.

En definitiva, a veces los muebles más discretos son los que más cambian una casa, y este es un buen ejemplo. Por 30 euros, tener un mueble que se adapta a cualquier esquina y que aguanta humedad, peso e incluso uso diario es una oportunidad difícil de pasar por alto.