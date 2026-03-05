Quién es Claudia Chacón: su edad, su pareja, de dónde es y su paso por ‘La isla de las tentaciones’

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, La isla de las tentaciones se ha convertido en uno de los realities por excelencia de Telecinco. Y siendo honestos, no es para menos. A pesar de que ya llevan nueve ediciones a las espaldas, lo cierto es que este formato continúa dándoles muchas alegrías. De la última de las que se han emitido, ha habido una clara protagonista, y no es otra que Claudia Chacón. Su forma de ser, su espontaneidad y su forma de vivir la experiencia no dejaron indiferente a nadie. Por ese mismo motivo, no era de extrañar que la organización de Supervivientes 2026 haya querido contar con ella para este reality. Así pues, hacemos un repaso a su trayectoria profesional, así como numerosos datos personales, como son su edad, su pareja actual y de dónde es.

La trayectoria profesional de Claudia Chacón

Nacida en Mallorca en 2021, su salto a la fama llegó de la mano de la novena edición de La isla de las tentaciones. A este programa, que se graba en República Dominicana, acudió con Gilbert. Después de más de año y medio de relación, juntos decidieron vivir esta experiencia para poner a prueba su amor.

A pesar de todo, la aventura experimentó un giro dramático cuando Claudia cayó en la tentación con uno de los solteros, Gerard Arias. Su impulsividad y los diversos enfrentamientos sentimentales marcaron su paso por el reality. Esto, sumado a otras tantas cuestiones, hizo posible que Gilbert y Claudia tomasen la decisión de marcharse solos de La isla de las tentaciones 9.

Lejos de alejarse por un tiempo de la televisión o de las redes sociales, la mallorquina no ha dudado en aprovechar el enorme escaparate que ha supuesto su participación en La isla de las tentaciones. Es por eso que no solamente se está centrando en sacar el máximo rendimiento en sus redes sociales, sino que también tiene un canal en Mtmad. Por si fuera poco, se ha confirmado su participación en Supervivientes 2026, uno de los programas más exigentes de la televisión.

Su vida personal

A pesar de que es conocida en el mundo de los realities, lo cierto es que no se conocen muchos datos sobre su parte más personal. Sí que sabemos que, durante su presentación en La isla de las tentaciones 9, se dijo que estaba estudiando Derecho, una formación que compaginaba con su actividad en redes sociales.

En lo sentimental, a pesar de su sonada ruptura con Gilbert tras su paso por República Dominicana, parece que Claudia Chacón ha encontrado un nuevo amor. En febrero de 2026, en un vídeo exclusivo publicado en su canal de Mtmad, la joven presentó públicamente a Sergio, su nueva pareja, a sus seguidores.

No solamente ha compartido detalles de cómo comenzó su noviazgo, sino el gran apoyo que ha sido el joven durante la emisión de La isla de las tentaciones 9. Algo que, para ella, ha sido profundamente fundamental, puesto que, el hecho de haber vivido al máximo la experiencia, también provocó que fuese objeto de numerosas críticas.