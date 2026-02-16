‘Supervivientes 2026’: lista completa de concursantes confirmados

Supervivientes, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los realities más exitosos de Telecinco. Y siendo honestos, no es para menos. Es más, cada vez son más los famosos que deciden poner rumbo a los Cayos Cochinos de Honduras para vivir una aventura que les cambiará la vida para siempre. Tras la pasada edición, en la que Borja González consiguió llevarse el cheque de 200.000 euros, ha llegado el momento de conocer la nueva tanda de concursantes que viajarán hasta Honduras como participantes de Supervivientes 2026, que estará presentado desde Honduras por María Lamela tras la salida de Laura Madrueño del formato. ¿Quién conseguirá aguantar hasta el final? ¿Quién se convertirá en el flamante ganador del reality?

Gabriela Guillén

La paraguaya y madre del séptimo hijo de Bertín Osborne ha aceptado el reto de participar en esta edición de Supervivientes, y lo hace con una advertencia: «No le tengo miedo al hambre, ni a la convivencia, ni a las pruebas». Lejos de que todo quede ahí, quiso hacer saber lo siguiente: «Soy una persona supercompetitiva y estoy preparada para este desafío».

Alberto Ávila

El atleta paralímpico ha asumido este reto con el firme objetivo de romper todos y cada uno de los estereotipos: «Las personas con discapacidad también podemos y voy a hacer historia», y aclaró: «Voy a ser el primer concursante sin pierna en toda la historia de Supervivientes». Cabe destacar que, entre sus logros, se encuentra el de ser subcampeón de Europa en 200m (Polonia, 2021) y cuarto en el Mundial que se celebró en París en 2023.

Claudia Chacón

La ex participante de la novena edición de La isla de las tentaciones también ha decidido sumarse a esta aventura que, a buen seguro, va a cambiar su vida para siempre: «He superado muchos retos en mi vida fuera de cámaras, pero ahora me enfrento al mayor desafío». Por si fuera poco, la mallorquina quiso ir mucho más allá a la hora de sincerarse con los espectadores: «Tengo mucho miedo porque el hambre, las pruebas y, sobre todo, la convivencia, sabiendo como soy, van a ser muy complicadas».

¿Cuándo se estrena ‘Supervivientes 2026’?

Tal y como han avanzado los compañeros de PocoPasaTV, la nueva edición del reality más extremo de la televisión comenzará el jueves 5 de marzo. Una fecha idónea, puesto que coincidirá en tiempo con el final de la cuarta edición de GH DÚO, en la que solamente uno de ellos conseguirá llevarse el maletín a casa.