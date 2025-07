Borja González, ganador de ‘Supervivientes 2025’, confiesa cuántos kilos perdió en el reality

El pasado mes de junio, los espectadores de Supervivientes 2025 fueron testigos del gran desenlace de la edición. Tras más de 100 días de aventuras por Honduras y muchas penurias, Borja González fue el elegido por el público para llevarse el ansiado cheque del ganador. Una victoria que el valenciano ha celebrado con mucho orgullo. Ahora, tras casi un mes del final el reality y de su vuelta a la civilización, el joven ha confesado cómo ha vivido su cuerpo los cambios de peso. En su caso, el efecto rebote ha sido real. Pues, tal y como ha confesado a sus seguidores de Instagram, aunque perdió muchos kilos y músculo por la falta de alimento durante su estancia en el concurso, los ha recuperado y superado.

«Yo sé cuántos kilos pesaba antes de ir, cuántos pesaba al volver, pero no sé cuántos kilos peso ahora. Hoy que empiezo el gimnasio, voy a verlo y te lo muestro todo. Chan Chan…», comenzó diciendo en sus historias de Instagram. Después e haber tenido tiempo de adaptarse a la realidad y de desconectar, el ganador de Supervivientes ha tomado la decisión de volver a hacer ejercicio. La ansiedad por comer de todo, ahora que lo tiene a su alcance, le ha pasado factura rápidamente. Por ello, y lejos de dejarlo pasar más tiempo, Borja González se ha puesto serio y ha comenzado su rutina de entrenamiento con el objetivo de volver a estar en el peso que desea.

«Os voy a enseñar cuál es mi estado actual, después de cuatro meses sin entrenar, habiendo pasado por Supervivientes, habiendo pasado al salir la mayor ansiedad por comer de mi vida, que cada hora tenía hambre, no podía parar de comer…», confesó. Ha sido entonces cuando ha comenzado a dar números y ha explicado cuánto ha ganado de peso.

«Vamos a ver si el efecto rebote es verdad o no. Solo deciros que llegué a Honduras pesando 80 kilos, salí pesando 67, perdí 13 kilos, y ahora peso 84. He cogido 17 kilos, y no de músculo», señala. Borja González quiere dejar de comer por ansiedad. Por ello, ha querido compartir con sus seguidores el antes y el después de su estado físico.

Borja González quiere poner fin a su efecto rebote

«Soy una persona que me encanta entrenar, me encanta hacer deporte. Entre cómo se me ha ido de las manos la comida y cómo he ido dejando el deporte a un lado… Sí que es verdad que el esguince… Pero no es excusa. Pero no me preocupa porque soy una persona súper disciplinada, muy constante y encima estoy motivado. Sé que me lo voy a quitar en nada», deja claro.

De esta manera, el valenciano ha dado un paso al frente y ha decidido volver, ahora sí, a su rutina de antes de Supervivientes 2025. Una vuelta a la realidad que le ha pillado con varios cambios por el camino, pero que afronta con mucha positividad. Un camino que piensa compartir con sus seguidores de redes sociales.