El final de la ola de calor no está cerca: la AEMET confirma la peor noticia y pone fecha

No está cerca el final de la ola de calor

La AEMET confirma la peor noticia posible y pone una fecha

Estos expertos nos advierten de que quedan unos días de ola de calor, tal y como nos explican en su previsión del tiempo: «Se espera que el martes 12 predominen los descensos térmicos en la vertiente mediterránea, mientras que continuarán ascendiendo de forma ligera en el extremo sur, sin descartar que lo hagan también en el extremo oriental del Cantábrico. Con ello, se esperan temperaturas similares a las del lunes en el interior peninsular, superando los 36-39 ºC, si bien en puntos del Guadalquivir podrían alcanzarse los 44 ºC. Debido a la probable formación de tormentas vespertinas generalizadas, la incertidumbre en el pronóstico de las máximas es alta en esta jornada. En lo relativo a las mínimas, se mantendrán los valores muy elevados en gran parte del territorio, con lo que no se bajará de 22- 25 ºC en zonas de la mitad sur peninsular, litorales mediterráneos, valle del Ebro y depresiones del nordeste. A partir del miércoles 13 la incertidumbre es elevada. Lo más probable es que el miércoles predominen los descensos de las máximas en la Península, que será notable en la vertiente cantábrica, por lo que es probable que las temperaturas se sitúan por debajo de los umbrales de ola de calor. Sin embargo, debido a los valores térmicos tan elevados alcanzados en los días anteriores, las temperaturas diurnas todavía serán muy elevadas en el cuadrante suroccidental y depresiones del nordeste. La probable formación de tormentas vespertinas generalizadas podría, de nuevo, afectar a la evolución de las temperaturas diurnas».

Siguiendo con la misma previsión: «El jueves 14, con un alto grado de incertidumbre, el escenario más probable en estos momentos es que comience un nuevo ascenso térmico, más acusado en la mitad norte, que continuaría en los siguientes días. Con ello, las temperaturas continuarían siendo muy elevadas en el cuadrante suroccidental, valle del Ebro y puntos de la vertiente mediterránea. Por ello, no se puede descartar actualmente que, a pesar del descenso de temperaturas del miércoles, la ola de calor pueda extenderse varias jornadas más, incluso hasta el final de la semana, especialmente en los valles del Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Ebro».