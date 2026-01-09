‘El Desafío’: horario y cómo ver el estreno de la sexta temporada (online y tv)

El 2026 ha comenzado de manera oficial y en Antena 3 lo están recibiendo de la mano de estrenos muy esperados. Como cada inicio de año, la cadena ha presentado el regreso de algunas de sus fórmulas más vistas, siendo El Desafío una de ellas. El popular programa, presentado por Roberto Leal, reúne a celebridades del panorama nacional para enfrentarlas a retos arrolladores que pondrán a prueba la paciencia, la perseverancia y sus mayores miedos. Un encuentro televisivo que despega ya y que encara su sexta temporada. Por ello, no es de extrañar que el grupo de comunicación ya lo tenga todo preparado de cara a este estreno.

Según se ha informado, el jurado de la edición continúa siendo el mismo. Con el objetivo de valorar las pruebas de los concursantes, Pilar Rubio, Santiago Segura y Juan del Val serán los jueces que se sentarán en la mesa del jurado. Una labor que no es fácil, pero que siempre intentan ejecutar de la manera más justa posible. Cabe señalar que, en la quinta edición, El Desafío cerró su paso por la parrilla televisiva como líder absoluto con más de 1,4 millones de espectadores de media, 3,7 millones de espectadores únicos y un 15% de share. Unas cifras al alcance de unos pocos que, este año, piensan superar.

Horario y cómo ver el estreno de ‘El Desafío’, programa de Antena 3

La sexta temporada llega pisando fuerte y lo hace este 9 de enero en horario prime time. Después de la emisión habitual de El Hormiguero, la audiencia será testigo del primer programa de la edición. Una emisión que comenzará a partir de las 22:00h (hora antes en las Islas Canarias) y que se emitirá en Antena 3.

Para poder ver el formato tan solo es necesario disponer de una televisión y tener sintonizado el canal de Antena 3, el líder de Atresmedia, a la hora estipulada. Pero, en el caso de no poder verlo por esta vía, también es posible gracias a la aplicación o web de atresplayer. Pues, el usuario puede ver los contenidos del grupo de comunicación dónde y cuándo quiera.

Concursantes de la sexta edición de ‘El Desafío’

Solamente los más valientes se atreven a embarcarse en esta aventura plagada de retos. Por ello, continuando con la estela de sus predecesores, en esta temporada podremos ver a fichajes inesperados. María José Campanario, Willy Bárcenas, Jessica Goicoechea, Patricia Conde, José Yélamo, Eva Soriano, Daniel Illescas y Eduardo Navarrete son los famosos que se han unido a El Desafío.

En esta sexta edición la dificultad crece, ya lo han anunciado. Las pruebas más legendarias del programa serán todavía más difíciles. Pero, lejos de quedar aquí, se incorporarán nuevos retos que serán más espectaculares y arriesgados que los visto hasta ahora. Una aventura televisiva con la que Antena 3 promete hacer de esta primera etapa de la temporada una de las más entretenidas.