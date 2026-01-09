La diputada de la oposición hondureña, Gladis Aurora López Calderón, ha resultado herida frente al edificio del Congreso Nacional del país tras el lanzamiento de un artefacto explosivo. El incidente se produjo en la tarde de este jueves, mientras varios legisladores del Partido Nacional, entre ellos López Calderón, estaban hablando con periodistas y esperando para entrar a una sesión parlamentaria en los bajos del hemiciclo, en el centro de Tegucigalpa.

Tal y como se puede observar en las imágenes, un artefacto explosivo improvisado fue lanzado desde la vía pública hacia donde se encontraban los políticos, detonando justo cuando López Calderón recibió el impacto cerca del torso y la espalda.

Tras el ataque, la diputada fue inmediatamente auxiliada por el personal de seguridad y trasladada en un vehículo hasta un centro de salud en Tegucigalpa para recibir atención médica. Hasta el momento no se han reportado otras personas heridas tras el incidente.

Mientras las autoridades buscan esclarecer el origen y los responsables del ataque, el clima político en Honduras sigue marcado por la desconfianza entre los principales partidos y la controversia sobre el proceso electoral.

Por su parte, el nuevo presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, del Partido Nacional, ha lamentado el incidente y según ha señalado en la televisión hondureña, espera que la diputada López «esté bien de salud».

En el momento del ataque, Asfura se encontraba en San Pedro Sula, al norte del país, donde se reunió con empresarios para hablar sobre sus proyectos en el nuevo Gobierno en lo que respecta a la creación de nuevos puestos de trabajo e incrementar la producción.

«No quiero pensar que el incidente en el Parlamento sea realmente por temas políticos, pero realmente son cosas que no pueden suceder. A estas alturas no pueden seguir sucediendo, hay una elección clara, una elección con un nuevo presidente, con un nuevo Congreso, donde todos debemos respetar la ley, trabajar en paz y darle respuestas a la gente», ha enfatizado Asfura, que asumirá el poder el próximo 27 de enero.