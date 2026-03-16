Trump anuncia que EEUU llegará a un acuerdo con Cuba «muy pronto»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha revelado que podría alcanzar un acuerdo con Cuba en un plazo cercano. Según explicó, la prioridad actual de su Administración es cerrar el conflicto con Irán, pero Cuba será el siguiente foco de atención.

«Cuba también quiere llegar a un acuerdo, y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario», aseguró el mandatario.

Trump indicó que existen conversaciones en marcha entre ambos países, aunque subrayó que su Gobierno abordará primero la situación con Irán. «Estamos hablando con Cuba, pero vamos a tratar con Irán antes que con Cuba», matizó.

Estas declaraciones se producen en un contexto de tensión entre Washington y La Habana. Desde enero, Estados Unidos mantiene un bloqueo petrolero sobre la isla y ha suspendido los suministros de crudo procedentes de Venezuela.

Además, el Gobierno estadounidense anunció posteriormente, mediante una orden ejecutiva, la imposición de aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba.

En las últimas semanas, el presidente Trump ha advertido de la posibilidad de asumir el control de la isla comunista, ya sea de forma «amistosa» o mediante acciones hostiles. También ha reiterado que el Gobierno de La Habana «caerá muy pronto», argumentando que el país «está en ruinas» tras el bloqueo energético impuesto por Washington a comienzos de año.

Por su parte, el viernes el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó que existen conversaciones con Estados Unidos destinadas a «buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos». Esa posibilidad ya había sido mencionada previamente por Trump, aunque las autoridades cubanas la habían negado.

Durante esta semana, Díaz-Canel compareció ante la prensa para abordar tanto los contactos con Washington como la crisis energética que atraviesa el país. En el acto estuvieron presentes miembros de la familia Castro, entre ellos el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, y también un sobrino-nieto del exmandatario, Óscar Pérez-Oliva.