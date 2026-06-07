Con 60 estrellas fugaces por hora, esta es la lluvia de meteoros diurna más potente conocida hasta la fecha y va a llegar a su máximo exponencial

El próximo 10 de junio tendrá lugar en España la lluvia de meteoros diurnos más intensa de todo 2026. Desde el pasado 22 de mayo y hasta el próximo 3 de junio es tiempo de las famosas Ariétidas diurnas, en las que más de 60 meteoros por hora volarán por los cielos españoles. El pico máximo de esta lluvia de meteoros tendrá lugar el próximo miércoles y las mejores horas para verla son durante la madrugada justo antes de que salga el sol. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la lluvia de meteoros que tendrá lugar en España en los próximos días.

La Organización Internacional de Meteoros ha puesto fecha a las Ariétidas 2026, que será el mayor espectáculo de meteoros que se producirá en España durante este año. La fecha en la que se producirá esta lluvia de 60 meteoros a la hora será entre el 22 de mayo hasta el 3 de julio, pero según han confirmado los canales oficiales de esta organización, el punto álgido será el próximo miércoles 10 de junio. En esta fecha tendrá lugar la mayor lluvia de meteoros del año en nuestro país.

Así que la mejor hora para ver estas Ariétidas será entre las 4:15 horas y las 5:15 horas de la mañana del miércoles 10 de junio, según ha confirmado la Organización Internacional de Meteoros. Los amantes de la astronomía que apunten al cielo justo antes de que salga el sol podrán ver la lluvia más intensa de meteoros del año.

Así es la lluvia de meteoros de Ariétidas

La Organización Internacional de Meteoros ha informado que durante la lluvia de Ariétidas caerán hasta 60 meteoros en una hora. Estos son desechos espaciales que impactan en la atmósfera terrestre a velocidades que pueden superar los 39 kilómetros por segundo. Aunque los expertos han avisado de que la lluvia más intensa se producirá durante la madrugada, esta lluvia de meteoros también se caracteriza por ser diurna, por lo que los españoles podrán disfrutar de esta maravilla de la naturaleza durante el día.

¿Y cuáles son los mejores consejos para ver la lluvia de meteoros? El primero es salir del centro de la ciudad e ir al campo o la playa. Alejándote de las zonas lumínicas, podrás divisar mejor esta lluvia de meteoritos y más si es por la noche. Para ver estas estrellas fugaces tampoco es necesario ningún tipo de gafa especial como las que sí se deberán utilizar para ver el eclipse solar total (el primero en un siglo) que tendrá lugar en España el próximo 12 de agosto de 2026.

Para ver esta lluvia de meteoros tampoco es necesario un telescopio u otras lentes, ya que incluso pueden llegar a reducir el campo de visión. Sólo bastará ir junto a tus seres queridos a un lugar apartado de tu población. Todo con el objetivo de poder disfrutar de la lluvia de meteoros más intensa del año que tendrá lugar en España el próximo miércoles 10 de junio.

Cómo ver la lluvia de meteoros