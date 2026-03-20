Lluvia de estrellas Líridas 2026: cuándo ver los meteoros y cuál es su pico máximo

La lluvia de estrellas Líridas es uno de esos eventos que, sin hacer demasiado ruido, siempre termina sorprendiendo. No tiene la fama de otras lluvias más intensas, pero tiene algo especial. Quizá sea su historia, o lo impredecible que puede llegar a ser.

Si estás pensando en verla en 2026, ya te adelantamos algo: no necesitas experiencia, ni telescopios, ni nada complicado. Solo ganas, un poco de planificación… y suerte con el cielo.

Un fenómeno sencillo… y fascinante

Las Líridas hacen su aparición y las puedes ver cuando la Tierra atraviesa una nube de restos dejados por el cometa C/1861 G1 Thatcher. Se trata de unas partículas diminutas, muchas del tamaño de granos de arena. Pero cuando entran en la atmósfera… todo cambia.

Se calientan, brillan y dejan esos trazos rápidos que cruzan el cielo. A veces duran apenas un segundo. Otras, un poco más. Y ahí está la magia: nunca sabes cuándo aparecerá el siguiente.

Cuándo ver las Líridas en 2026

La lluvia estará activa del 16 al 25 de abril de 2026. Durante esos días ya se pueden ver algunos meteoros, aunque de forma dispersa. Ahora bien, el momento clave llega en la madrugada del 22 de abril. Ese es el pico. El punto donde todo se intensifica.

¿Significa eso que verás una lluvia constante? No exactamente. Las Líridas suelen ofrecer entre 10 y 20 meteoros por hora, aunque en ocasiones sorprenden con ráfagas más intensas. Y eso es lo interesante. Nunca son del todo previsibles.

El mejor momento de la noche

¿Cuál es el mejor momento para visualizar a lo largo de la noche? Lo ideal es esperar a que avance la madrugada. A partir de medianoche, y especialmente en las horas previas al amanecer, es cuando el cielo se vuelve más activo. En ese momento, la constelación Lyra ya está bien posicionada. Y eso ayuda.

Si puedes aguantar hasta las 4 o 5 de la mañana, mejor todavía.

No hace falta mirar “al sitio correcto”

Muchas guías te dirán que busques la constelación de Lyra. Y sí, tiene sentido. Es el punto desde donde parecen salir los meteoros. Pero no te obsesiones con eso.

De hecho, lo mejor es mirar hacia una zona amplia del cielo, sin centrarte en un punto concreto. Cuanto más campo de visión tengas, más opciones tendrás de ver meteoros cruzando distintas áreas.

Si quieres orientarte un poco, busca Vega. Es brillante y fácil de localizar. A partir de ahí, relaja la vista y espera.

El lugar marca la diferencia

Esto sí es importante. Si intentas ver las Líridas desde el centro de una ciudad, probablemente te frustres. La contaminación lumínica reduce muchísimo la visibilidad.

No hace falta irse al fin del mundo, pero sí conviene alejarse un poco. Con salir a las afueras, a una zona rural o a un lugar elevado, ya notarás la diferencia. En España, sitios como la Sierra de Gredos o el Parque Nacional de Monfragüe son perfectos. Cielos oscuros, horizontes despejados… justo lo que necesitas.

Qué puedes esperar realmente

Conviene ajustar expectativas. No es una “lluvia” en el sentido literal. No verás meteoros cayendo sin parar. A veces pasarán varios minutos sin nada… y de repente, uno cruza el cielo. Y vaya si compensa.

Las Líridas son rápidas, muy rápidas. Se mueven a unos 49 km/s. Algunos meteoros dejan una estela brillante que permanece unos segundos. Y luego están las bolas de fuego. No aparecen siempre, pero cuando lo hacen… llaman la atención de verdad.

Consejos sencillos que marcan la diferencia

Aquí van algunos consejos prácticos, sin complicaciones:

Lleva algo para tumbarte. Mirar hacia arriba mucho tiempo cansa.

Abrígate, aunque el día haya sido cálido. Por la noche refresca.

Evita mirar el móvil constantemente. La luz te “rompe” la visión nocturna.

Espera unos 20 minutos para que tus ojos se adapten bien a la oscuridad.

Y sobre todo, paciencia.

No necesitas telescopio, ni prismáticos. Solo tus ojos.

Un espectáculo con siglos de historia

Las Líridas no son algo moderno. De hecho, son una de las lluvias de meteoros más antiguas registradas. Hay documentos en China que hablan de ellas desde el año 687 a.C. Imagina eso por un momento. Personas observando el mismo fenómeno hace más de dos mil años.

Más que un evento astronómico

En la práctica te vas a dar cuenta de que ver las Líridas no va solo de contar meteoros. Va de parar un momento. De salir del ritmo habitual, de tumbarte bajo el cielo y mirar sin prisa.

A veces irás con amigos. O en pareja o en soledad, en realidad da igual. Porque cuando aparece ese destello rápido cruzando la oscuridad, todo se queda en silencio por un segundo. Y ese segundo… vale la pena.

Así que ya sabes. Apunta la fecha, busca un lugar oscuro. Y simplemente mira hacia arriba.

El resto viene solo y te va a sorprender.

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