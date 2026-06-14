Zapatero sí declarará, dirá que conoció a la cúpula de Plus Ultra «después del rescate» y que «no recuerda» quién le regaló las joyas

José Luis Rodríguez Zapatero sí va a declarar. Los días 17 y 18 de junio se sentará ante el juez José Luis Calama en uno de los interrogatorios judiciales más importantes de la historia democrática española. Y ya tiene preparada su estrategia. Fuentes cercanas a su entorno han podido confirmar a OKDIARIO que el ex presidente tiene previsto decirle al juez que «a los miembros de la trama Plus Ultra los conoció después del rescate, no antes». Es decir, que su relación con Julio Martínez Sola, Rodolfo Reyes y Roberto Roselli fue posterior a la concesión de los 53 millones de euros en marzo de 2021.

Sobre las joyas y los relojes de alto valor que la UCO encontró en la caja fuerte oculta de su despacho de Ferraz 35, las mismas fuentes señalan a OKDIARIO que Zapatero dirá que «no sabe ni recuerda quién se las regaló».

La estrategia de Zapatero colisiona frontalmente con lo que dice el sumario. El juez Calama tiene documentado que el contacto entre Plus Ultra y el entorno de Zapatero se inició en marzo de 2020, más de un año antes del rescate. El auto recoge conversaciones intervenidas del 30 de marzo de ese año en las que Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola hablan de llegar a Zapatero como vía para obtener el rescate.

El 28 de abril de 2020 Reyes comunica a Julio Martínez Sola haber conseguido acceso al ex presidente. El 29 de abril Julito Martínez Martínez escribe a Manuel Fajardo, el hombre de Zapatero en Venezuela, presentándose de parte de Ramón Gordils. El 30 de abril Julio Martínez Sola habla 11 minutos con el propio Zapatero. El primer contrato entre Plus Ultra y Análisis Relevante, la sociedad del amigo de Zapatero, se firma el 30 de julio de 2020. Y el contrato del 1% por el que Julio Martínez se garantizaba 530.000 euros del rescate se suscribe el 19 de enero de 2021, dos meses antes de que el Consejo de Ministros lo aprobara.

Sostener ante el juez que toda esa secuencia se construyó después del rescate exigirá una explicación que el sumario no parece dejar espacio para dar. Más aún cuando la UDEF tiene documentado que los 490.780 euros que Análisis Relevante transfirió a Zapatero encajan matemáticamente con ese 1% del rescate que su amigo se había garantizado por contrato.

Las joyas: un problema añadido

Fuentes del entorno del ex presidente han trasladado a OKDIARIO que Zapatero tiene previsto responderle al juez que «no sabe ni recuerda quién le regaló» las joyas y relojes hallados en la caja fuerte de su despacho.

El portavoz del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, José María Mollinedo, ha detallado en una entrevista con Europa Press las consecuencias jurídicas de no poder justificar la procedencia de esas piezas. Si Zapatero no demuestra que las joyas —tasadas en 1,3 millones de euros como adelantó en exclusiva OKDIARIO— ya eran suyas desde al menos cinco años antes de que la UCO las encontrara, puede tener «la certeza segura» de un encausamiento que incluiría una multa equivalente a la mitad de la cuota del material no declarado, y una condena de entre uno y cinco años de prisión, más la cuota y sus intereses de demora. El total superaría los 700.000 euros.

Si se trata de un regalo recibido antes del 12 de mayo de 2021 no sería necesaria ninguna valoración, pero habría que acreditarlo con fotografías de algún familiar luciéndolas en esa fecha o con certificados de autenticidad. Si proceden de una herencia, el delito habría prescrito siempre que el fallecido de quien proceden hubiera muerto antes del 12 de diciembre de 2020.

Y si las joyas provienen de regalos realizados fuera de la Unión Aduanera de la Unión Europea, Zapatero tendría además que demostrar cómo llegaron a su caja fuerte para evitar ser condenado por delitos de contrabando, que se castigan de la misma manera que los fiscales. Si no hay prueba alguna de que fueran suyas antes del registro de la UCO, tendría que declararlas en el presente ejercicio con la correspondiente documentación aduanera y desembolso patrimonial.

Calama esperará a Zapatero con el contrato del 1%, los 490.780 euros bloqueados en las cuentas del ex presidente, las facturas falsas coordinadas por su secretaria Gertrudis Alcázar con el contable de Análisis Relevante, los mensajes que identifican a Zapatero como «Nuestro Pana» en conversaciones intervenidas, la reunión con el entonces ministro Escrivá el 7 de septiembre de 2020 mientras Plus Ultra negociaba el aplazamiento de su deuda con la Seguridad Social, el conocimiento anticipado de la resolución favorable que tuvo Julito Martínez el mismo día que Deloitte entregó su informe a la SEPI, y las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho sin origen conocido.