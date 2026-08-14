El Ayuntamiento de Palma limpia en tiempo récord el ‘parque okupa’ invadido por los ‘sin techo’ tras la denuncia de OKBALEARES

Una rápida y contundente intervención municipal ha devuelto la calma al parque Albert Camus de Palma. Tras la exclusiva publicada por OKBALEARES que sacaba a la luz la transformación de este recinto en un asentamiento ilegal, el Ayuntamiento liderado por Jaime Martínez (PP) ha reaccionado en tiempo récord.

En menos de 24 horas, el Consistorio ha logrado restaurar la normalidad en este espacio situado en una ubicación estratégica: en primera línea, a solo 150 metros de la playa de Ca’n Pere Antoni y ubicado entre el Palacio de Congresos y el emblemático edificio de Gesa.

El parque, que se había convertido en un auténtico campamento improvisado para personas sin hogar a falta de una alternativa habitacional, ha quedado completamente despejado de indigentes, tiendas de campaña y colchones que hasta hace poco ocupaban gran parte de su superficie.

Tal y como atestiguan las imágenes a las que ha tenido acceso este periódico, la actuación ha corrido a cargo de la empresa municipal de limpieza Emaya. Varios camiones de la compañía acudieron al lugar para retirar de forma definitiva todos los enseres acumulados.

En esta zona se hacinaban decenas de personas, muchas de ellas de origen argelino y marroquí, que pasaban las jornadas tumbadas en los bancos o resguardadas en tiendas y sobre colchones instalados para intentar dormir con mayor comodidad. El paisaje habitual del parque mostraba una imagen de abandono, con ropa, calzado, mantas, cojines y garrafas de agua esparcidas por el suelo.

Esta situación de degradación continua en el parque Albert Camus y sus inmediaciones había encendido todas las alarmas entre el vecindario. Los propios residentes de la zona habían denunciado a este periódico que la convivencia se había vuelto insostenible y que el lugar se había transformado en un entorno hostil donde se sucedían de manera habitual episodios de amenazas y hurtos.

Con el despliegue de Emaya y la retirada de todo el material, el recinto deja de ser un «camping» improvisado para recuperar su uso público y devolver la tranquilidad a los vecinos.