Precio de la gasolina hoy 14 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Localiza las gasolineras más baratas de las principales ciudades andaluzas
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Se acerca el fin de semana de modo que en el caso de tener prevista una escapada o si te preparas para irte de vacaciones durante la segunda quincena de agosto, es importante saber cuál es el precio de la gasolina hoy viernes 14 de agosto y dónde están las gasolineras más baratas de las ciudades andaluzas principales tal y como es el caso de Sevilla, Málaga o Cádiz. Datos que podemos obtener del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica tanto para la gasolina como para el diésel.
Precio de la gasolina hoy 14 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, las gasolineras más baratas se encuentran en estas direcciones:
Gasolina 95
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.499 €/l.
- Ballenoil. Los Palacios y Villafranca. Calle Progreso, 1. Precio: 1.499 €/l.
- Moove. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.499 €/l.
- Ilipamagna. Alcalá del Río. Variante CC-431, km 127,4. Precio: 1.505 €/l.
- Galp. Montellano. Carretera de Villamartín, s/n. Precio: 1.519 €/l.
- Alcampo S.A.. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.525 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Travesía Su Eminencia, 2. Precio: 1.525 €/l.
- APJ. Sevilla. Calle Cojinete, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- Q8. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1.549 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.609 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, C.C. Almazara Plaza, km 2. Precio: 1.649 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: 1.649 €/l.
- Alcampo S.A.. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.682 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.709 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.779 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.779 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.785 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.789 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Los Palacios y Villafranca. Calle Progreso, 1. Precio: 1.599 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.619 €/l.
- Moove. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.619 €/l.
- Ilipamagna. Alcalá del Río. Variante CC-431, km 127,4. Precio: 1.622 €/l.
- Cepsa. La Puebla de los Infantes. Carretera de Constantina, km 27,7. Precio: 1.622 €/l.
- Ninguno. Los Molares. Carretera SE-429, km 0,8. Precio: 1.629 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, C.C. Almazara Plaza, km 2. Precio: 1.629 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.629 €/l.
Precio de la gasolina hoy 14 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz estas que te dejamos, son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- SCA Ntra. Sra. de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.520 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.569 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.591 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.599 €/l.
- Petrol & Go Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.599 €/l.
- Gacosur Barbate. Barbate. Polígono El Olivar, parcela 5.1. Precio: 1.604 €/l.
- Ballenoil. Barbate. Avenida Nuevo Pepita Aurora, s/n. Precio: 1.604 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.689 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.699 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.749 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. Calle Sudáfrica, 134. Precio: 1.789 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.839 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2. Precio: 1.839 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.850 €/l.
- Las Marismas de Rota (L.M.R.). Rota. Carretera A-491, km 11,2. Precio: 1.859 €/l.
- Carrefour. Arcos de la Frontera. Carretera N-342, km 26,8. Precio: 1.869 €/l.
- Eni. Algeciras. Polígono El Rosario, parcela IV, s/n. Precio: 1.869 €/l.
Diésel
- Meroil. Puerto Serrano. Carretera Sevilla-Ronda A-375, km 38,5. Precio: 1.568 €/l.
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.648 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.655 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1.659 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida Arcos, 55. Precio: 1.659 €/l.
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1.659 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.659 €/l.
Precio de la gasolina hoy 14 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, estas son las gasolineras que tienen mejores precios hoy viernes:
Gasolina 95
- Aceites Los Romanes. La Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.555 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.555 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.563 €/l.
- Trops. Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1.578 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.589 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.589 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.595 €/l.
- Distreax-22, S.L.. Vélez-Málaga. Calle Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino El Higueral, 28. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1.599 €/l.
Gasolina 98
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.725 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.725 €/l.
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.755 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.780 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.789 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.789 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.799 €/l.
- Galp. Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: 1.839 €/l.
- Shell. Torremolinos. Calle de la Cruz, 68. Precio: 1.839 €/l.
- Galp. Málaga. Calle Herman Hesse, 5. Precio: 1.849 €/l.
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.654 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.709 €/l.
- Agraria del Turón. Ardales. Avenida Blanes, s/n. Precio: 1.711 €/l.
- Aceites Los Romanes. La Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.715 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.715 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.715 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.715 €/l.
- Trops. Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1.716 €/l.
- Madese-Benamaína. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.718 €/l.
- Agla. Villanueva de Algaidas. Avenida del Olivar, 9. Precio: 1.719 €/l.
Precio de la gasolina hoy 14 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En el caso de Córdoba, las gasolineras más baratas son estas:
Gasolina 95
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.523 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.579 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.579 €/l.
- Ballenoil. La Carlota. Calle Ingeniería, 14. Precio: 1.579 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.588 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1.589 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.589 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.619 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.629 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.649 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, C.C. Eroski. Precio: 1.659 €/l.
- GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- El Carmen. Posadas. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.766 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1.779 €/l.
- M3 Petróleos. Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1.789 €/l.
- Avia. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1.799 €/l.
Diésel
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.658 €/l.
- Estación de Servicio El Saladillo. Baena. Calle Juan Torrico Lomeña, 46. Precio: 1.659 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.685 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.695 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.699 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1.699 €/l.
- Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.699 €/l.
- Hispania de Carburantes. Lucena. Avenida de la Infancia, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, Sector UI-3 Industrial, 66. Precio: 1.699 €/l.
Precio de la gasolina hoy 14 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Si vives en Granada, estas son las gasolineras más baratas:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.489 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.489 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.489 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.489 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.519 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.519 €/l.
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, Calle Trigo, 1. Precio: 1.523 €/l.
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.529 €/l.
- Petroprix. Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla, km 68. Precio: 1.529 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.539 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.629 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.659 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.709 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.709 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.709 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.709 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.709 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, km 156. Precio: 1.729 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.729 €/l.
Diésel
- Plenergy. Armilla. Avenida Cristóbal Colón, 0. Precio: 1.599 €/l.
- Andaluza de Transportes SCA. Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, parcela 16, polígono 18. Precio: 1.605 €/l.
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.639 €/l.
- Petroprix. Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla, km 68. Precio: 1.639 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.649 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.649 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.659 €/l.
Ahora ya podemos saber hacia donde conducir para dar con las gasolineras más baratas de las principales ciudades andaluzas, pero en el caso de querer consultar en otro momento, tienes la opción de entrar en el Geoportal y hacer una consulta más detallada o en cualquier otro punto, con resultados en forma de listado como los de arriba o en forma de mapa, como este que vemos a modo de ejemplo de Cádiz.