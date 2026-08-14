Hoy, 14 de agosto de 2026, la previsión meteorológica indica intervalos de nubes altas y chubascos con posibles tormentas, especialmente en el sistema Ibérico y Ribera del Ebro. Las temperaturas mínimas tenderán a ascender ligeramente en el valle del Ebro, mientras que las máximas descenderán un poco. En buena parte de la provincia, se espera un viento moderado al final del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: sol y nubes con posibilidades de lluvia

El sol se asoma con suavidad en Zaragoza, invitando a los habitantes a disfrutar de un día que promete ser intenso. A lo largo de la jornada, el cielo se visten de nubes, con una tendencia a la lluvia por la tarde, donde las probabilidades de chubascos aumentan significativamente. Las temperaturas oscilarán entre los 25 y 40 grados, generando una sensación térmica que podría alcanzar los 39, especialmente en las horas más calurosas. De este modo, es posible que el ambiente se sienta cargado conforme avance el día.

A medida que el viento sopla desde el sureste a una velocidad moderada de 10 km/h, se espera un día dinámico en el que las ráfagas podrían llegar hasta los 8 km/h. La luz del sol se mantendrá en el horizonte hasta que se ponga a las 21:04, ofreciendo unas catorce horas de claridad. Ya por la tarde, el cielo se tornará más denso y las posibilidades de lluvia aumentarán, así que será prudente no olvidar el paraguas al salir.

Calatayud: cielos grises con lluvias intensas

El amanecer en Calatayud se presenta gris y cargado de humedad, con el viento del noreste soplando suavemente, pero prometiendo intensificarse. A medida que avanza la mañana, el cielo claro dará paso a nubes amenazantes y las primeras gotas de lluvia se sentirán antes del mediodía, dejando una sensación térmica que oscila entre los 22 y 36 grados.

El contraste entre la frescura matutina y la tarde-noche será notable, ya que las lluvias se tornarán intensas, afectando a las actividades al aire libre. Con ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 8 km/h y una humedad relativa que tocará el 65%, es recomendable salir preparado con paraguas, ya que las posibilidades de lluvia alcanzan el 100% al caer la tarde.

Tarazona: ambiente templado con nubes suaves

El tiempo en Tarazona presenta un ambiente templado y algo nuboso a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 36 grados, con vientos suaves procedentes del sureste que podrían generar algunas ráfagas, aunque no se esperan lluvias durante la mañana. A medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará, pero sin causar preocupación.

Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con una atmósfera propicia para pasear y relajarse. Aprovechar las horas de sol será un buen plan, ya que la sensación térmica se mantendrá agradable en los momentos de más calor.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET