Cielo con intervalos de nubes altas y la posibilidad de chubascos con tormenta en algunas áreas de la provincia, especialmente en el Prepirineo. Las temperaturas se mantendrán elevadas en el interior y el viento será flojo, con cambios en el sur. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 14 de agosto

Barcelona: cielo azul con posibles chaparrones

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, mostrando un tono azul suave, aunque con algunas nubes que merodean. La temperatura se sitúa en unos agradables 27 grados, mientras que el viento sopla de forma moderada, con ráfagas que pueden alcanzar hasta 8 km/h. Aunque la mañana se presenta tranquila, hay margen para que algunos chaparrones asomen durante la tarde, cuando el mercurio puede ascender hasta los 36 grados, haciendo que la sensación térmica sea aún más intensa para quienes paseen al caer el sol.

Ya por la tarde, la atmósfera se cargará un poco, con una humedad que podría hacer sentir el ambiente pesado. A medida que avanza el día, el viento seguirá soplando suavemente y, aunque no se prevé una gran cantidad de precipitaciones, es probable que la tarde-noche traiga consigo algunas gotas. El sol, que ha emergido temprano a las 6:59, se ocultará majestuosamente a las 20:51, marcando el final de un día que conjuga calor y un toque de incertidumbre en el cielo.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes densas y viento fuerte

En L’ Hospitalet de Llobregat, el día comienza con una atmósfera cargada, presagiando inestabilidad. Nubes densas cubren el cielo, mientras el viento del sur sopla con fuerza, creando un ambiente sombrío. A medida que avanza la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, alcanzando hasta 26 grados, pero la sensación térmica podría elevarse a los 39, lo que añade un matiz incómodo a la jornada.

La tarde promete ser más alterada, con una probabilidad de lluvia del 25%. Vientos que superan los 35 km/h se harán sentir, intensificando la brisa. La humedad alcanzará picos del 70%, lo que puede resultar agobiante. Mejor llevar paraguas y no olvidar una bufanda, ya que las temperaturas descenderán notablemente hacia la noche.

Sol brillante y ligera brisa en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, iluminado por los primeros rayos de sol que aparecen a las 6:59. A medida que avanzamos hacia la mañana, las temperaturas irán subiendo, alcanzando un máximo de 36°C, aunque la sensación térmica podría elevarse hasta los 38°C. La humedad, que se mantendrá en un 30%, no será excesiva y la probabilidad de lluvia está casi ausente por la mañana. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, el cielo se irá cubriendo parcialmente y existe un leve 25% de posibilidad de lluvia.

El viento, aunque moderado, puede dejar sentir ráfagas de hasta 38 km/h, por lo que es recomendable mantener precaución. En la tarde, las temperaturas continuarán en torno a los 32°C, haciendo de esta jornada un día caluroso, pero sin la sensación de bochorno que a veces acompaña a la humedad elevada. Con la puesta del sol programada para las 20:51, disfrutaremos de más de 13 horas de luz. En resumen, aprovechemos este día de verano en Badalona, con el sol brillando y una ligera brisa que hará más llevadero el calor.

Cielos despejados y nubes al atardecer en Sabadell

Durante la mañana, el tiempo se presentará despejado con temperaturas agradables, aunque habrá algunas nubes a medida que avance la tarde. Las probabilidades de lluvia aumentan hacia la noche, acompañadas de un leve viento del sureste. La sensación térmica se mantendrá cómoda, como para disfrutar del día.

Es un buen momento para salir a pasear por la ciudad o disfrutar de una tarde tranquila en el parque. La temperatura será ideal para realizar actividades al aire libre, así que no dudes en aprovechar este ambiente ameno y relajado.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET

El prelitoral de Barcelona presenta un aviso de temperaturas máximas de nivel naranja con una temperatura máxima de 39 ºC.

El litoral de Barcelona presenta un aviso de temperaturas máximas de nivel amarillo con una temperatura máxima de 34 ºC.