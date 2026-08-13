El Gobierno que no vio venir la invasión de Ceuta presume de su gestión del eclipse: «Reto superado»

El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska se ha jactado este jueves de su gestión durante el eclipse total de sol que se pudo ver en la práctica totalidad de la Península. «Reto superado», ha difundido el ministerio, en plena polémica por su falta de previsión ante la invasión migratoria de Ceuta del pasado 30 de julio.

En la misma nota hacen ver que ha habido «0 incidencias relevantes» en la histórica jornada, en la que se pudo disfrutar «de un evento único».

En la misma línea, Interior ha dado las gracias a la ciudadanía «por su responsabilidad» a la hora de disfrutar del eclipse total, así como también a Protección Civil, Policía Nacional, Guardia Civil y a la Dirección General de Tráfico (DGT) por las alertas previas y por su gestión, en términos de seguridad.

El eclipse total ha pasado a ser una prioridad para el Gobierno de Pedro Sánchez, toda vez que su gestión de la crisis migratoria provocada por la invasión de Ceuta ha sido muy criticada, así como también la ausencia del presidente del Gobierno en la ciudad autónoma. Sánchez no ha suspendido sus vacaciones estivales familiares en la Residencia Real de la Mareta para desplazarse a Ceuta.

🌘 #Eclipse solar, reto superado. ✅ 0 incidencias relevantes.

👥 Millones de personas disfrutando de un evento único.

🤝 Gracias a la ciudadanía por su responsabilidad.

👏 Gracias por vuestro trabajo @proteccioncivil @policia @guardiacivil @DGTes pic.twitter.com/rk9tOvsW4c — Ministerio del Interior (@interiorgob) August 13, 2026

El Ejecutivo diseñó un dispositivo a conciencia para poder presumir posteriormente de su gestión del fenómeno astronómico, para el que montaron, además de un Puesto de Mando Unificado del Ministerio del Interior.

Además, el Gobierno participó durante el eclipse en una fiesta VIP en el Observatorio Astronómico de Yebes (Guadalajara), que costó más de 72.000 euros públicos, como adelantó OKDIARIO. El Ejecutivo estuvo representado por cuatro ministros: Diana Morant, Ángel Víctor Torres, Óscar López y Fernando Grande-Marlaska, que pudieron disfrutar de un cátering «ininterrumpido».

Este jueves, Marlaska se ha desplazado a Ceuta, donde ha sido recibido con abucheos e insultos por parte de los ciudadanos. El ministro ha evitado cualquier contacto con los ceutíes y ha accedido apresuradamente a la sede de la Delegación del Gobierno.