Moncloa se salta las normas y tapa la matrícula de la zodiac de la Guardia Civil que usa Sánchez para bucear

Varias cosas sorprenden en el dispositivo que se despliega cada vez que Pedro Sánchez decide salir a bucear durante sus vacaciones en Lanzarote. En primer lugar, como ya ha informado OKDIARIO, sus dimensiones. El presidente socialista emplea para sus salidas al mar una embarcación de la Guardia Civil, en concreto, del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS). Se trata de una lancha semirrígida con una dotación de hasta seis buzos de la Benemérita, que acompañan a Sánchez en sus inmersiones -dos, si bucea solo, y más si lo hace junto a otros miembros de su familia-. También, que Moncloa haya ordenado tapar el nombre de la Guardia Civil y los GEAS en esta embarcación, presumiblemente, para dotar de mayor privacidad a la actividad recreativa del presidente del Gobierno. Y, en tercer lugar, que también se oculte la matrícula de la lancha, algo que contraviene las propias normas marítimas, que obligan a llevar el indicativo pintado o fijado de manera permanente «a la máxima altura posible de la línea de flotación».

Esta circunstancia no ha pasado desapercibida en el puerto desde el que parte Sánchez para practicar la que se ha convertido en una de sus aficiones favoritas durante su veraneo. Han sido ya varias las ocasiones en las que el presidente socialista ha podido bucear en las aguas de Lanzarote, al sur de la isla. Lo hizo, sin ir más lejos, este lunes, a la misma hora a la que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), se reunía con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para abordar la gravísima situación en Ceuta tras la invasión del pasado 30 de julio.

La lancha de la Guardia Civil acompaña, a cierta distancia, a otra embarcación alquilada en un centro de buceo que suele llevar a Sánchez. El despliegue ha obligado a disponer de una de las tres embarcaciones que tiene el GEAS en Las Palmas. Los agentes se encargan de la seguridad al completo del presidente durante esta actividad, preparan la equipación, inspeccionan la zona y también realizan la inmersión, junto a Sánchez y el instructor.

Entre las funciones del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil está la de prestar «seguridad y protección» a las «personalidades». Pero también la «búsqueda, localización y recuperación de personas y objetos en medios acuáticos y subacuáticos», la «búsqueda y localización de explosivos» o garantizar la seguridad durante competiciones o actividades lúdicas.

Que Sánchez utilice una de las tres embarcaciones de que dispone Las Palmas acrecienta la escasez de medios para cubrir estas labores. Una circunstancia que, según aclaran desde Jucil, no depende únicamente de las vacaciones del presidente, porque esa carencia de recursos es general en toda España. Recuerdan que existen más de 17.000 plazas vacantes de agentes de la Benemérita, lo que compromete todas sus misiones.

Despliegue en La Mareta

Además del dispositivo para el buceo, las vacaciones del presidente del Gobierno requieren desplegar un considerable dispositivo de seguridad, compuesto, entre otros, por unos 40 agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, además de los escoltas del presidente y su familia desplazados desde Madrid.

Los agentes controlan todo el perímetro de la Residencia Real de La Mareta, con especial atención a la costa. Escoltas de paisano controlan los accesos al mar y se han dispuesto varias cámaras antipaparazzi con trípode que enfocan hacia la cala de rocas colindante con la finca. El Gobierno también ha impuesto una restricción marítima para navegar en las cercanías de la residencia oficial, prohibiendo hacerlo a menos de un kilómetro del lugar de veraneo del líder socialista.