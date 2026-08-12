El escudo social de Sánchez tenía truco: dio el IMV sin pedirlo a 114.556 madres para inflar los beneficiarios y ahora les reclama la devolución

El Gobierno ha admitido en una alegación en el proceso que sigue contra España el Comité Europeo de Derechos Sociales por la gestión del ingreso mínimo que en 2020 concedió esta nueva prestación a 114.556 madres con niños a cargo que no habían solicitado el ingreso mínimo vital (IMV).

El Gobierno incluyó en la ley que aprobó el ingreso mínimo en el verano de 2020 un artículo por el que otorgaba la prestación a las madres que estuvieran cobrando una ayuda por hijo a cargo, sustituyendo una ayuda por otra, aunque las condiciones eran diferentes.

Las consecuencias de esa decisión —envió SMS y cartas anunciando el cambio de prestación, sin más— son, en primer lugar, que, de golpe, la medida que vendió el Gobierno como estrella de su escudo social de repente contó con miles de perceptores, lo que le sirvió y le sirve para presumir cada mes del alcance del ingreso mínimo.

Pero, sobre todo, la gran consecuencia es que muchos casos de los hogares que están sufriendo ahora las reclamaciones de devolución del ingreso mínimo por parte de la Seguridad Social son esas madres que lo recibieron sin pedirlo y se encontraron de repente con esta prestación.

El Gobierno lo explica así al Comité de Derechos Sociales, donde miles de afectados se han unido y han denunciado al Ejecutivo español por reclamar el ingreso mínimo a familias que quedan en situación de vulnerabilidad, sin ingresos y con una deuda que no pueden pagar:

«Como primera medida y para conseguir una cobertura inmediata de ciudadanos en situación de vulnerabilidad se reguló la reconversión de oficio en IMV transitorio de 114.556 prestaciones que venían percibiendo la asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento (en adelante), conforme a lo establecido en la Disposición transitoria primera de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital (en adelante, LIMV).

Si bien inicialmente dicho proceso de transitoriedad tenía una vigencia que finalizaba el 31 de diciembre de 2022, resultó necesario, por necesidades técnicas, establecer una ampliación del plazo hasta mayo de 2023, sin perjuicio de la regularización en su caso, de las cantidades abonadas indebidamente.

Asimismo, como consecuencia de dicha reconversión, se generaron cantidades a regularizar detectadas en los procesos de actualización realizados en 2021 (octubre y diciembre) por superar los límites de ingresos o patrimonio establecidos en los ejercicios 2020 y 2021, respectivamente».

El Gobierno admite por tanto que reclama el ingreso mínimo a madres que no lo solicitaron y tras analizar los ingresos familiares años después. Y eso lo está haciendo sin tener en cuenta en qué situación quedan esas familias, que en muchos casos se ven con una deuda que no pueden pagar y sin ingresos.

Peor aún: fruto de esta denuncia de los afectados —con la ayuda legal de ATD Cuarto Mundo—, el Gobierno ha admitido que está preparando una norma para dejar de reclamar el ingreso mínimo a los perceptores que se hayan revisado a partir de 2024, dejando en la intemperie a todos los anteriores.

Este diario ha publicado numerosos casos de madres que recibieron el ingreso mínimo sin solicitarlo y ahora tienen una deuda que no pueden pagar y que va subiendo por los intereses de demora que aplica la Administración. En muchos casos se trata de errores de la propia Administración, que ha computado mal los ingresos de la unidad familiar -la manutención de los hijos, por ejemplo-.

El resultado es que esa madre acumula una deuda que no puede pagar, reclama a la Seguridad Social, ésta rechaza siempre los recursos, y obliga a las familias a acudir a los tribunales ordinarios, que están dando la razón en la mayoría de los casos a las familias.

«En junio de 2020 recibí un SMS de la Seguridad Social que me avisaba que se convalidaba la ayuda por hijo a cargo que estaba recibiendo por el Ingreso Mínimo Vital (IMV). A lo primero pensé, por fin funciona algo en la Administración. Pero ese SMS se ha convertido en una pesadilla para mí». Este es uno de los testimonios de una madre a la que reclaman que devuelva el ingreso mínimo por un error en los ingresos de la Administración, publicado ya por este diario.

Se trata de un escándalo mayúsculo en la medida estrella del escudo social del Gobierno. Los afectados son cientos de miles, y hasta el Defensor del Pueblo ha pedido al Ejecutivo que no reclame la devolución del ingreso mínimo a familias sin recursos cuando se trate de un error de la Administración.

El Gobierno ha ido dando pasos para reducir el impacto de estas reclamaciones, de manera insuficiente. La última es esa nueva norma que está preparando para no reclamarlo a partir de 2024, pero antes hay muchos afectados.