«En junio de 2020 recibí un SMS de la Seguridad Social que me avisaba que se convalidaba la ayuda por hijo a cargo que estaba recibiendo por el Ingreso Mínimo Vital (IMV). A lo primero pensé, por fin funciona algo en la Administración. Pero ese SMS se ha convertido en una pesadilla para mí». Así habla una de las afectadas por la decisión del Gobierno de conceder en 2020 el Ingreso Mínimo a miles de madres con hijos a cargo pese a que no lo habían solicitado.

Porque ahora el Gobierno se lo está reclamando con intereses y en los juzgados ordinarios alegando que sus ingresos eran mayores y no tenían derecho a recibirlo. «Es falso, se han equivocado porque han calculado el mínimo de ingresos míos con un hijo a cargo, pero tengo dos y no superaba ese mínimo», señala Margarita, nombre ficticio ya que prefiere mantener su anonimato para evitar represalias.

Estamos ante un escándalo mayúsculo que ha convertido la vida de cientos de madres con menores a cargo en un infierno. «Me pagaban 411 euros al mes hasta que en noviembre de 2022 me lo quitaron, sin avisarme, y recibí una carta en el que me reclamaban más de 3.000 euros por cobros indebidos del Ingreso Mínimo», explica. «Me advertían de que pagara antes de 30 días o tendría que afrontar recargos», recuerda Margarita.

«En enero de 2023 presenté un recurso, con un abogado de oficio porque no tengo dinero, y me di cuenta que se habían equivocado porque sólo contabilizaban para calcular mi mínimo de ingresos para tener derecho a la prestación a uno de mis hijos, pero tengo dos», explica. «Dio igual porque la Seguridad Social rechazó mi recurso y en julio de 2023 me enviaron una carta con un 20% de recargo en la deuda, y me avisaban de que o pagaba en 15 días o me cargarían el 25% de intereses», señala.

«Ahora mismo estoy esperando a que salga mi juicio porque he tenido que ir por los juzgados ordinarios, como muchas otras perceptoras del Ingreso Mínimo. Gracias a los abogados de ATD Cuarto Mundo España porque no puedo pagar un abogado para enfrentarme al Estado», explica. ATD Cuarto Mundo España ha denunciado a España ante Bruselas por la reclamación de estos cobros indebidos del IMV al entender que incumple en su opinión con la Carta Social Europea.

Margarita recibió el SMS del Gobierno con el anuncio de que iba a recibir el Ingreso Mínimo en junio de 2020. ¿Qué pasaba en junio de 2020? En plenos coletazos del terrible impacto de la pandemia del coronavirus, el entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, presionó por tierra, mar y aire al resto del Ejecutivo para que se pusiera en marcha el Ingreso Mínimo de forma inmediata. Había que vender que el Gobierno hacía algo por la gente.

El entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, reclamaba más tiempo para poder ajustar bien el mecanismo de la prestación, tener los sistemas de la Seguridad Social y de Hacienda conectados para determinar quién tenía derecho al Ingreso Mínimo de manera más segura. Ganó Pablo Iglesias. Y en junio de 2020 se lanzó a bombo y platillo esta nueva prestación del escudo social de Sánchez -«no dejaremos a nadie atrás», decían-.

Así es que en junio de 2020 y semanas posteriores, miles de madres y familias que cobraban alguna prestación por hijo a cargo, por ejemplo, recibieron un SMS o una carta en la que se les anunciaba, sin haberlo pedido, que iban a recibir la ayuda del Ingreso Mínimo.

Margarita lo recibió por SMS, pero María -también nombre ficticio- recibió una carta de la Seguridad Social y ahora también sufre la reclamación con intereses del IMV por un error en el cálculo del Gobierno. «Fue una decisión política. No tenían nada preparado, ni la gente ni los sistemas. Se lanzaron a dar el Ingreso Mínimo de forma masiva para poder decir que hacían algo por la gente y ahora estamos sufriendo los demás las consecuencias. Es una vergüenza», explica María.

«Cobrar el Ingreso Mínimo se ha convertido en una trampa. No puedes trabajar porque en ese momento ya superas el límite anual de ingresos y recibes una carta de la Seguridad Social reclamándote lo cobrado por el IMV. Pero muchas veces has trabajado unos meses, luego vuelves al paro y te encuentras sin trabajo, sin Ingreso Mínimo vital y con una deuda», señala.

Como ha publicado este diario, los afectados se ven obligados a acudir a los tribunales ordinarios, y gastar dinero, porque la Seguridad Social rechaza de facto todos los recursos. En algunos casos, los juzgados han dado la razón a los afectados después de meses de pelea. «Nos quieren pobres para poder seguir cobrando del Estado y depender de ellos», sentencia María.