La Seguridad Social que dirige la ministra Elma Saiz quiere que una madre de dos niños de 3 y 5 años devuelva en sólo seis meses 5.445,59 euros cobrados erróneamente del Ingreso Mínimo Vital. Le exige que se los pague a razón de 834,36 euros mensuales. Esto dejará a la beneficiaria de esta ayuda, que prefiere mantener el anonimato, con unos ingresos mensuales de apenas 300 euros, el resto de la ayuda. «Sólo el alquiler de la casa ya me vale 590 euros», señala ella a este diario. «Me han dicho en la oficina de la Seguridad Social que si quiero puedo reclamar pero que no va a servir de nada», explica.

El pasado 15 de abril la Seguridad Social envió una misiva a esta madre, que está en paro, en la que le advertía que había cobrado más de 5.000 euros de más del Ingreso Mínimo al haber sobrepasado los límites de rentas requeridos. «Con relación a la prestación de Ingreso Mínimo Vital (IMV) de la que es usted titular, se le informa de que la cuantía de la prestación reconocida conforme a la información provisional disponible por esta Entidad, se ha actualizado con la información tributaria definitiva del ejercicio 2021, siendo la cuantía de la prestación que debía haber percibido de 3.289,45 euros», señala la carta.

«Con motivo de esta revisión, se le comunica que ha percibido indebidamente la cantidad de 8.735,04 euros en el ejercicio 2022, y se procederá a su compensación directa. Esta Entidad procederá a compensar dicha deuda con un descuento mensual sobre la cuantía de su prestación de 834,36 euros durante un período de 6 meses», escribe el departamento de Saiz.

Según explica la afectada, la Seguridad Social contabilizó en 2021 ingresos de su ex pareja, que ya no vivía con ella en casa pero seguía empadronado, lo que elevó los ingresos de la unidad familiar artificialmente. Al superar los ingresos, pese a que ya no era una misma unidad familiar, el Gobierno le reclama las ayudas recibidas erróneamente.

La forma elegida por la Seguridad Social deja a esta familia de una madre con dos hijos menores en una situación económica grave. «He preguntado en la Seguridad Social si hay alguna opción de fraccionamiento o de reclamación y me han dicho que puedo reclamar, pero que no me va a servir de nada y que eso que estipulan es lo que voy a cobrar el mes que viene.

No cobro ninguna otra ayuda y no encuentro trabajo, ya que nadie quiere darme trabajo porque no tengo disponibilidad horaria al tener que encargarme de mis hijos», explica a este diario.

La misiva recibida por esta madre no es la única. Desde la asociación de afectados por la gestión del Ingreso Mínimo alertan de que se están recibiendo más cartas en las que se reclama a beneficiarios la ayuda recibida en 2021 y 2022.

Se quejan de que los requisitos para recibir esta ayuda no facilitan la obtención de la prestación por familias que realmente lo necesitan, ya que un mínimo periodo de trabajo y cotización temporal les deja fuera aunque al poco tiempo regresen al paro.

Además, la Seguridad Social reclama esas ayudas cobradas erróneamente años después -incumpliendo la ley, aseguran-, aunque en ese momento el beneficiario no tenga empleo y no pueda devolverlo, como es el caso de la madre de dos niños menores. Si no puede devolverlo, además, empieza a contar el periodo de imponer un interés a la deuda que llega al 25%.

Los afectados denuncian dificultades para ponerse en contacto con la Seguridad Social, plazos demasiado cortos para entregar la documentación, retirada unilateral de la ayuda, cálculos de los ingresos de la unidad familiar que no son correctos… La consecuencia, señalan, es que esta ayuda no ha reducido el riesgo de pobreza en el país, que fue la razón principal para ponerla en marcha.