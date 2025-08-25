Miguel Bosé arremete contra el Gobierno por los incendios: «Son los criminales responsables»

Miguel Bosé ha vuelto a convertirse en trending topic, pero esta vez no por su música. El intérprete de «Morena Mía» ha dejado a un lado temporalmente la promoción de sus proyectos musicales para lanzar un demoledor mensaje contra el Gobierno de Pedro Sánchez a raíz de la gestión de los incendios forestales que asolan nuestro país.

En un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, acompañado de impactantes imágenes de la labor de los servicios de emergencias, Bosé no ha dudado en señalar con el dedo a los que él considera como los verdaderos culpables de esta tragedia. «No encuentro palabras que estén a la altura para poder aliviar, reconfortar y traer paz y sosiego a tantas miles de personas que lo han perdido todo», comenzaba el artista.

Sin embargo, el tono conciliador duró poco. «Sé quiénes son los criminales responsables. Lo sabemos muy bien, son los de siempre», ha sentenciado el cantante, en clara alusión al Ejecutivo socialista.

Las palabras de Miguel Bosé no han dejado lugar a interpretaciones. El artista ha descrito a los responsables del Gobierno como «los mismos cobardes y psicópatas que han abandonado a la gente en medio de la DANA, apagones, volcanes, violencia callejera y que solo saben machacar al ciudadano, humillándole, creándole pobreza y robándoselo todo».

Ahora bien, el artista ha ido un paso más allá y ha reclamado que «la prioridad» debe ser «llevar ante la Justicia a todos los responsables de tanta miseria, sufrimiento y abandono».

«Hay que exigirle a quienes estén dispuestos a recuperar nuestro país, a devolverle su identidad y su grandeza, a aquellos que trabajen para un proyecto de país que dignifique a todos», ha añadido el cantante, en lo que parece un claro guiño a la oposición y a todas aquellas fuerzas políticas comprometidas con un cambio político en España.

«Esto no puede seguir así un día más. A Dios le pido que todo este dolor nos haga inquebrantables», ha concluido Miguel Bosé en un mensaje que ya acumula más de 26.000 likes y miles de comentarios de apoyo de sus seguidores.