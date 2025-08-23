El PP carga contra Sánchez por los incendios que arrasan España: «No hay Gobierno cuando se le necesita»

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha cargado este sábado contra Pedro Sánchez y su gestión de las emergencias, acusándole de mantener al país en una situación de «incompetencia absoluta» que pone en riesgo la seguridad de todos los españoles.

Las declaraciones de la dirigente popular llegan mientras España se enfrenta a una grave crisis de incendios forestales, con 20 focos activos únicamente en Castilla y León y miles de hectáreas ya devoradas por las llamas tanto en esta comunidad como en Galicia. Una situación que, según Gamarra, evidencia el fracaso sistemático de la política de emergencias del Gobierno socialista.

Con Castilla y León viviendo una auténtica pesadilla y Galicia llorando la pérdida de miles de hectáreas de masa forestal, Gamarra ha valorado que las últimas medidas anunciadas por Sánchez son una mera «cortina de humo» mientras España arde. «Lo que nos encontramos es el planteamiento de una comisión interministerial que anuncia cuando ya existe, que anuncia cuando él mismo le cambió el nombre en 2018», ha denunciado la dirigente popular.

La crítica de Gamarra ha sido especialmente dura al referirse a la designación de la vicepresidenta para liderar esta comisión: «Lo único que es capaz de ofrecerle al país es poner al frente de la misma a la vicepresidenta del apagón», ha espetado, en clara alusión a Teresa Ribera y su gestión energética.

El análisis de la dirigente del PP ha sido demoledor respecto al estado actual del sistema español de emergencias sobre el que ha dicho que no existe y que ha fracasado por «la incompetencia absoluta de un gobierno».

La situación es aún más grave si se tiene en cuenta que, según ha denunciado, «el plan nacional de emergencias no está actualizado a la legislación del año 2023», lo que evidencia el abandono sistemático de este ámbito por parte del Ejecutivo socialista.

Durante su intervención Gamarra también ha destacado el estado lamentable en el que se encuentra la flota aérea destinada a la extinción de incendios. La dirigente popular ha recordado que tanto en 2020 como en 2023, el Tribunal de Cuentas ya advirtió al Gobierno sobre la situación «obsoleta y anticuada» de 8 de los 18 aviones disponibles.

«En esta emergencia ante toda esta ola de incendios solo han podido funcionar 10», ha lamentado Gamarra, quien ha puesto el foco en la dejadez del Ejecutivo: «No ha sido una prioridad para el Gobierno de Pedro Sánchez».

Los datos aportados por la vicesecretaria popular son especialmente preocupantes. Según ha denunciado, «desde el año 2022 el Gobierno ha reducido en un 40% la capacidad de extinción de incendios de esa flota aérea», una cifra que califica de «incompetente» teniendo en cuenta el contexto actual.

Además, Gamarra ha criticado que estos medios «no son propiedad sino que se alquilan año a año», una situación que genera incertidumbre y falta de planificación a largo plazo. El colmo llega al conocer que «hasta el año 2030 o 2031 no van a estar en servicio» los nuevos aviones, lo que deja a España en una situación de vulnerabilidad durante años.

La conclusión de Cuca Gamarra ha sido contundente: «Durante 7 años se ha abandonado el sistema de protección civil y por eso fracasa cuando se le necesita». La dirigente popular ha resumido la estrategia de Sánchez en una frase lapidaria: «Pedro Sánchez siempre responde igual. Con cortinas de humo, con polarización y con confrontación para tapar su incompetencia».