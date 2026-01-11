Detenido un hombre por matar a su mujer de 58 años en Olvera (Cádiz)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 60 años tras matar a su mujer, de 58, en Olvera (Cádiz) en la madrugada de este domingo.

El cadáver ha sido localizado en el domicilio familiar, el mismo en el que las autoridades han arrestado al presunto autor de los hechos.

La mujer fue hallada muerta esta madrugada en su domicilio, en el que también fue detenido su marido. Según ha informado el Instituto Armado, el 112 recibió un aviso y una patrulla se personó en el lugar, confirmando el fallecimiento de la víctima.

El hombre no tenía denuncias previas por delitos de violencia de género. En caso de confirmarse, se trataría del segundo caso de violencia machista en Andalucía en lo que va de año, tras el ocurrido el pasado 4 de enero en la localidad jiennense de Quesada.