Calendario laboral 2026: el puente que tienen Sevilla, Málaga y otras ciudades de Andalucía

Esta misma semana se acaba el mes de febrero, y lo hace con un festivo muy arraigado en Andalucía y con una peculiaridad que este año afectará de manera distinta a trabajadores y estudiantes. El 28 de febrero, Día de Andalucía, coincide en sábado, lo que deja sin puente a la mayoría de empleados, pero no a alumnos y docentes, que sí verán alterado su calendario. La comunidad celebra su jornada autonómica como cada año, pero lo hace encajada dentro de un fin de semana en el que la actividad laboral apenas se modifica. Conozcamos más sobre este puente que ahora llega a Andalucía y dónde exactamente se va a celebrar.

A pesar de que el Día de Andalucía caiga en sábado, los centros educativos sí notarán dicha fiesta, ya que la Junta de Andalucía ha marcado este próximo viernes 27 de febrero como día no lectivo por celebrarse el Día de la Comunidad Educativa, lo que provocará el que se pueda disfrutar de un pequeño puente para miles de familias. A esto se suman decisiones locales que ampliarán todavía más el descanso en provincias concretas y que, en algunos casos, permiten alargar la pausa hasta cuatro días consecutivos. Este año, además, hay un caso especial que vuelve a repetirse y que se corresponde con la Semana Blanca de Málaga, una tradición educativa que concede toda una semana libre a alumnos y docentes. Esta circunstancia convierte a Málaga en la provincia con el periodo de descanso más amplio de finales de febrero, diferenciándose del resto del territorio andaluz.

El puente que se va a celebrar en Andalucía

El viernes 27 de febrero será no lectivo en todos los colegios de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, además de Málaga y Jaén. En la mayoría de estas provincias, el lunes 2 de marzo también ha sido declarado día no lectivo, por lo que la pausa se alargará para buena parte del alumnado.

En Jaén, este descanso va incluso más allá si tenemos en cuenta que el ayuntamiento ha decretado que el martes 3 de marzo también será no lectivo, creando un puente ampliado que afectará a miles de estudiantes. En Málaga, como ocurre cada año, el calendario escolar se organiza de forma distinta: la Semana Blanca 2026 se celebrará esta misma semana, entre el lunes 23 de febrero y el viernes 27 de febrero, lo que supone que muchos alumnos tienen actualmente, una semana completa de vacaciones coincidiendo con el Día de la Comunidad Educativa y la festividad autonómica.

Este esquema convierte el final de febrero en un periodo muy variable según la provincia. Mientras los trabajadores no disfrutarán de puente por caer el Día de Andalucía en sábado, el mapa educativo sí queda partido entre zonas con dos, tres o incluso cinco días de descanso.

Festivos laborales en Andalucía en 2026

El calendario laboral andaluz mantiene la estructura habitual: 14 festivos retribuidos, de los cuales 8 son nacionales, 4 corresponden a la comunidad autónoma y 2 dependen de cada ayuntamiento. Para 2026, las fechas fijadas en Andalucía son las siguientes, resaltando las más próximas a celebrarse.

1 de enero (jueves): Año Nuevo

6 de enero (martes): Epifanía del Señor

28 de febrero (sábado): Día de Andalucía

2 de abril (jueves): Jueves Santo

3 de abril (viernes): Viernes Santo

1 de mayo (viernes): Fiesta del Trabajo

15 de agosto (sábado): Asunción de la Virgen

12 de octubre (lunes): Fiesta Nacional de España

2 de noviembre (lunes): Todos los Santos (se traslada por caer en domingo)

7 de diciembre (lunes): Día de la Constitución (traslado)

8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción

25 de diciembre (viernes): Navidad

A estos días se suman los dos festivos locales que decreta cada ayuntamiento, distintos en cada municipio.

Semana Santa 2026 en Andalucía: fechas clave y posibles puentes

Por último queremos repasar lo que va a pasar con la Semana Santa por ser la próxima tanda de días festivos que se disfrutarán en toda España, también en Andalucía. Como todos sabemos, se trata de uno de los periodos más señalados en el calendario laboral de todos y, en 2026, llega relativamente pronto. Las celebraciones se extenderán entre el 29 de marzo (Domingo de Ramos) y el 5 de abril (Domingo de Resurrección). Aunque las procesiones, que son protagonistas en toda la comunidad andaluza, se concentran entre el Jueves y el Viernes Santo, pero además, el impacto laboral también es relevante.

El Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril) son festivos en toda Andalucía, por lo que la región disfrutará de un puente de cuatro días si tenemos en cuenta el fin de semana. Ese periodo, sumado al temprano inicio de la primavera, suele dar lugar a un notable movimiento de viajeros, tanto dentro como fuera de la comunidad.

En ciudades como Sevilla o Málaga, donde la Semana Santa tiene una dimensión cultural, turística y económica muy marcada, estos días festivos siguen siendo los más importantes del primer semestre del año. Para muchos trabajadores, este es el primer gran descanso de 2026, dado que el festivo autonómico de febrero no genera puente este año, al caer en sábado.