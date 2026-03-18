El fantasmal Mojtaba Jamenei ‘reaparece’ para lamentar la muerte de Larijani: «Israel pagará muy pronto»
Mojtaba Jamenei asegura en su perfil de redes que recibió "con gran pesar la dolorosa noticia" de la muerte de Ali Larijani
El ayatolá Mojtaba Jamenei, fantasmal líder supremo de la dictadura de Irán, a quien no hemos visto en carne mortal desde el ataque de EEUU e Israel del 28 de febrero pasado en el que murió su padre, ha ‘reaparecido’, esta vez en su pretendido perfil en redes sociales: Mojtaba Jamenei ha lamentado este miércoles la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, responsable de la represión iraní y figura clave de la dictadura, en un bombardeo efectuado en la víspera por Israel contra la capital del país, Teherán. Mojtaba Jamenei critica un «asesinato (que) demuestra la magnitud de su importancia» y por el que Israel «pagará pronto».
Mojtaba Jamenei asegura que recibió «con gran pesar la dolorosa noticia» de la muerte de Ali Larijani y ha trasladado sus «más sinceras condolencias» a los familiares de quien se desempeñara asimismo como asesor de seguridad del difunto líder supremo y padre del actual, el ayatolá Alí Jamenei.
Así, ha destacado en redes sociales que Larijani «era una persona erudita, previsora, inteligente, comprometida y con amplia experiencia en diversos ámbitos políticos, militares, de seguridad, culturales y de gestión», tras «cerca de cinco décadas» de servicio a la República Islámica.
«Sin duda, el asesinato de una personalidad así demuestra la magnitud de su importancia y el odio de los enemigos del islam hacia él», ha considerado Mojtaba Jamenei sobre Ali Larijani, antes de enviar un mensaje a «los enemigos del islam (para que) sepan que el derramamiento de esta sangre al pie del frondoso árbol del sistema islámico no hará sino fortalecerlo, y que toda sangre tiene un precio que los asesinos criminales de estos mártires deberán pagar pronto».
Irán confirmó este martes la muerte de Ali Larijani, figura clave de la dictadura de los ayatolás, mediante un comunicado del presidente, Masud Pezeshkian, leído en varios medios estatales del país. Horas antes, el Ministerio de Defensa de Israel aseguraba que Teherán había acabado con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán en los bombardeos de la noche anterior contra «infraestructuras del régimen» iraní. Israel le acusa de supervisar personalmente la masacre perpetrada contra los manifestantes iraníes.