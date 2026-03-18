Quién era Ali Larijani

Ali Larijani provenía de una familia poderosa, a menudo llamada «los Kennedy de Irán», con hermanos también en posiciones clave de la dictadura. Tenía formación en matemáticas e informática y un doctorado en filosofía occidental, especializado en Kant, sobre quien escribió libros.

Se le consideraba pragmático dentro del sistema iraní, leal a Ali Jamenei, pero con capacidad para dialogar con Occidente y mantener consensos entre facciones duras y moderadas.

Tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei, Larijani emergió como la figura más poderosa en Irán: coordinaba la respuesta a la guerra, la represión interna y las relaciones con Rusia y China. Muchos analistas lo veían como el «hombre fuerte» real de la dictadura en ese momento crítico.

Según The New York Times, el ayatolá Alí Jamenei había expresado sus preferencias por Ali Larijani, para ser su sucesor, y que «vele por que la República Islámica resista cualquier ataque militar y cualquier asesinato selectivo».

No sólo eso, sino que, según Axios, Donald Trump pudo verse tentado también por apoyarle para garantizar la estabilidad del país de cara a una transición en Irán.