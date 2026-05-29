Trump retrasa la firma del acuerdo con Irán tras abandonar a las 2 horas la reunión con su equipo de Seguridad Nacional

El presidente de EEUU, Donald Trump, había anunciado este viernes que iba a reunir a su equipo de Seguridad Nacional en la Sala de Crisis de la Casa Blanca para tomar una «decisión final» sobre el acuerdo alcanzado entre los negociadores estadounidenses e iraníes. Pero tras dos horas, Trump ha abandonado la reunión sin tomar una decisión, según ha declarado un alto cargo de la Casa Blanca al New York Times.

Trump ha decidido postponer la firma del acuerdo de EEUU con Irán a pesar de haber sugerido que tenía la intención de «tomar una decisión final» durante el encuentro en la Sala de Crisis de la Casa Blanca. Pero no se sabe por qué no llegó a firmar, según el citado diario.

En un mensaje que ha publicado Trump antes de la reunión, aseguraba que «Irán debe comprometerse a no poseer jamás un arma nuclear ni una bomba atómica. El estrecho de Ormuz debe abrirse de inmediato, sin peaje, para el libre tránsito marítimo en ambas direcciones. Todas las minas submarinas (bombas), si las hubiera, serán desactivadas (hemos eliminado, mediante detonación, numerosas minas con nuestros potentes dragaminas submarinos. Irán completará la eliminación o detonación inmediata de las minas restantes, ¡que no serán muchas!)».

Asimismo, Trump exigía: «Los barcos atrapados en el estrecho debido a nuestro asombroso e inédito bloqueo naval, que ahora se levantará, podrán iniciar el proceso de regreso a casa. El material enriquecido, a veces denominado ‘polvo nuclear’, que se encuentra enterrado a gran profundidad bajo montañas prácticamente derrumbadas por el potente ataque de nuestro bombardero B-2 hace 11 meses, será desenterrado por Estados Unidos (que, según se ha acordado, es el único país, junto con China, con la capacidad mecánica para hacerlo), en estrecha coordinación con la República Islámica de Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica, y DESTRUIDO. No se intercambiará dinero hasta nuevo aviso. Se han acordado otros asuntos de mucha menor importancia», finaliza el presidente de EEUU sore el acuerdo con Irán.

La firma del acuerdo al que llegaron ayer los negociadores con la mediación de Pakistán sería el avance diplomático más significativo desde que comenzó la guerra, pero un acuerdo final que aborde las demandas nucleares de Trump requeriría más negociaciones. Por eso, ayer se acordó una ampliación del alto el fuego durante 60 días para negociar a fondo la apertura total de Ormuz y que los iraníes no tengan el arma nuclear.

Paralelamente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió este viernes en Washington con el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, en un encuentro que coincide con el avance de las negociaciones indirectas entre Washington y Teherán para extender el alto el fuego y desbloquear el estrecho de Ormuz.

De aprobarse este acuerdo, de EEUU e Irán sería el avance diplomático más relevante desde el estallido del conflicto. El acuerdo no resuelve todas las diferencias, pero permitiría sentar a ambas partes en la mesa durante dos meses para negociar los puntos más delicados, especialmente las exigencias nucleares de Washington.

Entre los compromisos principales del acuerdo de EEUU e Irán que aún no se ha firmado, se encuentra garantizar la navegación libre y sin restricciones en el estrecho de Ormuz, con la obligación de Irán de retirar todas las minas en un plazo de 30 días. A cambio, EEUU levantaría de forma progresiva el bloqueo naval impuesto, otorgaría exenciones limitadas de sanciones para permitir a Irán vender petróleo y discutiría la liberación de fondos congelados y ayuda humanitaria.

En el ámbito nuclear, Irán se comprometería formalmente a no desarrollar un arma atómica, y las primeras rondas de conversaciones se centrarían en el destino del uranio altamente enriquecido y los límites de enriquecimiento permitidos.

Además, el texto que aún no se ha aprobado incluye referencias al fin de la guerra entre Israel y los terroristas de Hezbolá en Líbano y a una posible estabilización regional más amplia.