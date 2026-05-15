Líbano e Israel acuerdan extender el frágil alto el fuego otros 45 días

Representantes de Líbano e Israel han alcanzado este viernes un acuerdo para extender por 45 días más el alto el fuego que se había establecido a mediados de abril. El pacto se ha concretado tras dos intensas jornadas de negociaciones en Washington, impulsadas y auspiciadas directamente por la Administración del presidente Donald Trump, con el propósito de estabilizar la frontera y abrir una ventana para conversaciones más profundas que permitan una solución duradera al conflicto.

Ha sido el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, el encargado de anunciar que «el cese de hostilidades se prorrogará 45 días para permitir que se sigan realizando avances» entre Israel y Líbano en la prórroga del alto el fuego.

Ha añadido que «el Departamento de Estado reanudará la vía política de las negociaciones el 2 y 3 de junio. Además, se lanzará una vía de seguridad en el Pentágono el 29 de mayo con delegaciones militares de ambos países».

«Esperamos que estas discusiones avancen hacia una paz duradera entre los dos países, el pleno reconocimiento de la soberanía y la integridad territorial mutuas, y el establecimiento de una seguridad genuina a lo largo de su frontera compartida», ha concluido Piggot sobre el alto el fuego entre Líbano es Israel.

El enfrentamiento entre el Ejército israelí y los terroristas de Hezbolá se reactivó con fuerza el pasado 2 de marzo. Durante semanas, ambos bandos se han atacado con cohetes, drones y operaciones terrestres. La primera tregua, de diez días, entró en vigor a mediados de abril gracias a la mediación estadounidense, y posteriormente se amplió en varias ocasiones por periodos más cortos, como tres semanas en abril. Esta nueva prórroga de 45 días busca dar continuidad a ese esfuerzo y evitar una escalada que pudiera desestabilizar aún más la región.

Papel clave de la diplomacia de Trump

La Administración Trump ha jugado un papel central en estas conversaciones. Funcionarios estadounidenses, incluyendo al vicepresidente, JD Vance, y al secretario de Estado, Marco Rubio, en rondas anteriores, han facilitado reuniones directas entre embajadores y delegaciones de ambos países en la Casa Blanca. Trump ha calificado los encuentros como «muy productivos» y ha expresado su compromiso de ayudar a Líbano a fortalecer su soberanía frente a Hezbolá, al tiempo que respalda la seguridad de Israel.

Entre los puntos que se han tratado destacan la retirada gradual de fuerzas israelíes de zonas ocupadas en el sur libanés, el fortalecimiento del Ejército libanés y mecanismos de verificación para que Hezbolá cumpla con la tregua. Aunque los terroristas financiados por Líbano han mostrado reservas y han acusado en ocasiones a Israel de violaciones, las partes han logrado reducir significativamente los ataques durante los periodos de calma.