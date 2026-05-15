Muchos van al Caminito del Rey, pero la mejor ruta senderista con puentes colgantes está en Aragón

El Caminito del Rey en Málaga goza de una fama internacional indiscutible, pero la provincia de Huesca esconde una alternativa igual de fascinante.

Las Pasarelas de Montfalcó ofrecen un recorrido vertiginoso por el desfiladero del río Noguera Ribagorzana. Este sendero, conocido popularmente como «el camino del cielo», combina escaleras ancladas en paredes verticales y puentes colgantes, consolidándose como una joya imprescindible del senderismo nacional.

Montfalcó: la alternativa aragonesa al Caminito del Rey que conquista a los senderistas

Huesca se posiciona como un referente del turismo de altura gracias a infraestructuras que permiten explorar parajes antes inaccesibles. La ruta de las Pasarelas de Montfalcó, situada en el término municipal de Viacamp, destaca por su espectacularidad técnica y paisajística.

Según informa el portal oficial de las Pasarelas de Montfalcó, este itinerario transcurre por la frontera natural entre Aragón y Cataluña, ofreciendo una experiencia de pura adrenalina sobre las aguas turquesas del embalse de Canelles.

Detalles técnicos de las Pasarelas de Montfalcó

Este itinerario es de dificultad media, aunque no resulta apta para personas que sufran de vértigo. Estos son algunos datos destacados:

Longitud: 8,4 kilómetros hasta el parking de La Masieta (solo ida). La ruta completa ida y vuelta ronda los 17 kilómetros.

8,4 kilómetros hasta el parking de La Masieta (solo ida). La ruta completa ida y vuelta ronda los 17 kilómetros. Desnivel: aproximadamente 440 metros de bajada y 283 metros de subida.

La aventura comienza habitualmente en las inmediaciones del albergue, donde los excursionistas inician el descenso hacia el barranco de la Tartera antes de afrontar el primer tramo de pasarelas de madera.

Qué hace tan especial a la ruta de las Pasarelas de Montfalcó

A diferencia de otros senderos convencionales, el camino de las Pasarelas de Montfalcó se integra directamente en el Congost de Mont-rebei. Esta ruta parece un escenario de película donde las escaleras de madera quedan suspendidas sobre paredes rocosas que en algunos tramos superan los 500 metros de altura.

Uno de los puntos más espectaculares del recorrido es el puente colgante del Siegué, que conecta las provincias de Huesca y Lérida y recupera un antiguo paso desaparecido tras la construcción del embalse de Canelles.

Cómo organizar tu visita a las Pasarelas de Montfalcó en Huesca

Para disfrutar plenamente de los puentes colgantes y los desfiladeros, conviene planificar la visita con antelación. Si se inicia la ruta desde el parking de La Masieta, en el lado catalán, es recomendable consultar previamente las condiciones de acceso y estacionamiento.

El acceso desde Viacamp se realiza por una pista de unos 15 kilómetros, parcialmente asfaltada y con algunos tramos de grava, hasta llegar al parking del albergue de Montfalcó.

No obstante, comenzar la marcha desde el lado aragonés permite disfrutar de una senda interpretativa sobre la fauna y la flora local durante los primeros 600 metros del trayecto.

Para quienes buscan una experiencia diferente, el Albergue de Montfalcó ofrece la posibilidad de regresar en kayak o canoa por las aguas del embalse de Canelles, una alternativa muy popular entre los senderistas que permite contemplar el desfiladero desde otra perspectiva.

Además, la ubicación permite conectar con otros puntos de gran interés geológico como la ermita de la Pertusa o la formación conocida como la Muralla China de Finestres.

La popularidad de estas rutas sigue creciendo gracias a la recuperación de antiguos pasos históricos. Huesca ofrece además otras alternativas destacadas como las Pasarelas de Alquézar en la Sierra de Guara o las de Panticosa en el Pirineo, completando una oferta de turismo de primer nivel.