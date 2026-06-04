Quién firma hoy, 4 de junio, en la Feria del Libro de Madrid 2026

El Parque del Retiro de Madrid volverá a ser hoy jueves 4 de junio uno de los puntos más concurridos de la capital. La Feria del Libro sigue en marcha y, como cada día, muchos lectores serán los que se acerquen no sólo a mirar novedades, o a comprar esos libros que siempre han querido tener, sino a algo muy concreto y que es conseguir una firma, hablar unos minutos con el autor y llevarse el libro dedicado. Por ello es importante saber quién firma hoy y que autores parece que serán los que acumulen más cola en su caseta.

A lo largo de la jornada, las casetas van cambiando de ambiente casi por completo según la hora. Por la mañana, el ritmo parece que es más tranquilo, pero según avanza la tarde empiezan a formarse colas en algunos puntos. No es raro ver a gente esperando con el libro en la mano o preguntando directamente dónde firma tal autor. El jueves es, además, uno de los días con más movimiento. Sólo en esta jornada hay previstas más de 200 firmas repartidas por todo el Paseo de Coches. Es imposible abarcarlo todo, así que lo mejor de todo es saber los autores que más firman hoy jueves 4 de junio y tener claro a qué hora y en qué casetas están.

Firmas destacadas de hoy 4 de junio en la Feria del Libro de Madrid

Si hay una firma que probablemente atraiga a muchos aficionados a la novela histórica durante la mañana, va a ser la de Marcos Chicot. El escritor ya ha estado en días previos en esta Feria del Libro y hoy lo hará en la caseta 50 de Librería Áurea Clásicos entre las 10:30 y las 14:00 horas. Sus novelas ambientadas en la Antigua Grecia llevan años entre las más leídas del género y suelen generar bastante interés entre quienes visitan la feria.

La tarde dejará otro nombre muy conocido para el público general. Rodrigo Cortés, que compagina su faceta de escritor con la de director de cine, firmará ejemplares de 17:00 a 19:00 horas en la caseta 235 de FNAC. Es una de esas firmas que suelen reunir tanto a lectores habituales como a seguidores de su trabajo en la gran pantalla.

Quienes prefieran los ensayos y los libros de historia podrán acercarse a la caseta 115 para encontrarse con Ángel Viñas. El historiador participará en la jornada de firmas entre las 11:00 y las 14:00 horas y será una de las referencias para los lectores interesados en la historia contemporánea española.

Otro de los autores que tendrá una presencia destacada a lo largo del día será Santiago García-Clairac. Firmará en dos franjas horarias, por la mañana y por la tarde, en la caseta 47 de Librería Serendipias. Su nombre sigue siendo muy reconocible para muchos lectores que crecieron con sus novelas juveniles y de aventuras.

La lista de autores destacados se completa con Juan Carlos Rubio, que estará de 17:00 a 19:00 horas en la caseta 352 del Grupo Éride. Su trayectoria ligada al teatro, la televisión y la literatura lo convierte en una de las firmas más interesantes de la programación vespertina.

Más autores que firman este jueves 4 de junio

La agenda del día no termina en estos nombres. A lo largo de la jornada pasarán por las casetas decenas de escritores, ensayistas, poetas y divulgadores que completan una programación especialmente extensa.

Firmas previstas entre las 10:30 y las 14:00 horas

Pablo Álvarez Castaño (Caseta 117)

(Caseta 117) Concepción Sánchez Labrador (Caseta 117)

(Caseta 117) Eduardo Velázquez ( Caseta 104)

Caseta 104) Paloma Sorribes Ibáñez (Caseta 104)

(Caseta 104) María Márquez (Caseta 54)

(Caseta 54) Ana Coto Fernández (Caseta 207)

(Caseta 207) Marcos Chicot (Caseta 50)

Firmas previstas entre las 11:00 y las 14:00 horas

Carlos Alberdi Alonso (Caseta 245)

(Caseta 245) Santiago García-Clairac (Caseta 47)

(Caseta 47) Amaya Perucha (Caseta 47)

(Caseta 47) Eduardo Martínez Rico (Caseta 337)

(Caseta 337) José Luis Marín Aranda (Caseta 138)

(Caseta 138) Nery Santos Gómez (Caseta 138)

(Caseta 138) Esmeralda Pérez (Caseta 282)

(Caseta 282) Blanca del Cerro (Caseta 282)

(Caseta 282) Ángel Viñas (Caseta 115)

Firmas previstas entre las 12:00 y las 14:00 horas

Raquel Sánchez Ortiz (Caseta 88)

(Caseta 88) Fernando Oleas (Caseta 124)

(Caseta 124) Francisco Javier Rodríguez Barranco (Caseta 429)

(Caseta 429) Isabel Cienfuegos (Caseta 50)

(Caseta 50) Fernando Portolés (Caseta 186)

(Caseta 186) Irene Mckinsey (Caseta 76)

(Caseta 76) Eli Romero (Caseta 22)

(Caseta 22) Ramón Alcañiz Úbeda (Caseta 352)

Firmas previstas durante la tarde

17:00 a 19:00 horas

Pedro Catalán García (Caseta 352)

(Caseta 352) Juan Carlos Rubio (Caseta 352)

(Caseta 352) Carlos García Santa Cecilia (Caseta 312)

(Caseta 312) Alba Zamora (Caseta 39)

(Caseta 39) Santiago García-Clairac (Caseta 47)

(Caseta 47) Juan Berrio (Caseta 87)

(Caseta 87) Rodrigo Cortés (Caseta 235)

(Caseta 235) Santiago Ávila (Caseta 235)

17:00 a 19:30 horas

María Márquez (Caseta 75)

17:00 a 21:00 horas

Fernando Varona (Caseta 282)

(Caseta 282) María Fuencisla Onrubia Aguilar (Caseta 282)

Además, Bruno Puelles firmará ejemplares de Hija de fuego y sal entre las 17:00 y las 18:30 horas en las casetas 224 y 225 de El Corte Inglés.

Más de 200 firmas repartidas por toda la feria

Los nombres recogidos que acabamos de enumerar representan sólo una parte de la programación prevista para hoy. La organización ha programado más de 200 firmas durante la jornada del jueves, una cifra que da una idea de la magnitud que ha alcanzado la Feria del Libro de Madrid. Por eso, quienes tengan pensado acercarse a El Retiro harían bien en revisar previamente la agenda oficial. Allí se puede consultar el listado completo de autores, horarios y casetas, además de comprobar posibles cambios de última hora. Con tantos escritores repartidos por el recinto, dedicar unos minutos a planificar la visita puede marcar la diferencia entre encontrarse con el autor deseado o descubrirlo cuando ya ha terminado su sesión de firmas.