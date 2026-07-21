Irene Montero se traga un bulo de Lamine Yamal con la bandera palestina y acaba censurada por Instagram

Irene Montero, eurodiputada de Podemos y ex ministra de Igualdad, ha querido aprovechar la conquista del Mundial por parte de España para politizar este acontecimiento. Sin embargo, por el camino, la pareja de Pablo Iglesias se ha encontrado con un bulo relacionado con Lamine Yamal y una bandera de Palestina que no ha sabido diferenciar de la realidad, provocando que quede retratada e incluso vetada por la red social Instagram.

Montero difundió una instantánea de Lamine Yamal ataviado con una bandera de Palestina durante la celebración del Mundial, aunque la foto, tal y como se ha acreditado, era completamente falsa. La podemita se jactó de que el futbolista del Barcelona y de la selección española luciera este emblema, a pesar de que la imagen estaba creada con inteligencia artificial y no se produjo durante los minutos posteriores a la victoria de España ante Argentina.

Diferentes verificadores han acreditado que la imagen es fruto de la IA, retratando a Irene Montero, y es que Lamine no lució ninguna bandera durante la celebración del Mundial en el Metlife de Nueva Jersey. Instagram también ha vetado la publicación de la eurodiputada de Podemos, asegurando que la publicación contiene «foto o vídeo alterados» por la IA, tal y como acredita la revisión de «verificadores de información externos» a la app de Meta.

Donde sí se arropó Lamine Yamal con una bandera, la de España, fue en el autobús, junto a Nico Williams, durante el festejo de este lunes en las calles de Madrid. Ambos futbolistas españoles, hijos de inmigrantes, han sido utilizados en más de una ocasión por la izquierda radical para politizar lo que rodea a la selección nacional. Sin embargo, Irene Montero no ha creído oportuno utilizar esta imagen, que sí es 100% verídica y por ende no habría sido vetada, para compartir una publicación en su cuenta oficial.

Lamine fue el primero que le puso la bandera de España en la espalda a Nico. Y luego fue al revés, para que la estrella del Barcelona posara con la bandera nacional. Un momento que ha levantado también ampollas entre los independentistas catalanes y vascos, que no han visto con buenos ojos este acto.