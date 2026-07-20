Así se celebró el Mundial de España en el MetLife Stadium

A lo grande. No podía ser de otra forma. Así celebraron los 10.000 españoles la victoria de España en el Mundial 2026. El MetLife Stadium se convirtió en una fiesta en el fondo norte del estadio, donde se ubicaba casi toda la afición de nuestro país. A ritmo del Superestrella, ¡Qué viva España! o Tu calorro se celebró el triunfo de los de Luis de la Fuente en Nueva York/Nueva Jersey. Con el pitido final de Vincic, mientras en el césped los argentinos la emprendían a golpes con los nuestros, en las gradas fue totalmente distinto.

Reinó la deportividad y, sobre todo, se escuchó a la afición española entonar varios de nuestros clásicos y otras canciones que apuntan a convertirse en nuevos himnos. ¡España vuelve a reinar en el mundo del fútbol y en el Metlife se ha celebrado por todo lo alto!