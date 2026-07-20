Lamine Yamal y Nico Williams posaron con una bandera de España durante la celebración de la Selección española por las calles de Madrid. Las dos estrellas no dudaron en celebrar con la bandera cuando iban subidos en el autobús descapotado, llegando casi a Colón.

Lamine Yamal fue el primero que le puso la bandera de España en la espalda de Nico. Y luego fue al revés, para que la estrella del Barcelona posara con la bandera nacional. Un momento que ha levantado ampollas en todos los independentistas catalanes y vascos, que no han visto con buenos ojos este acto.