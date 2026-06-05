Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, OKDIARIO ha reunido en su plató a tres voces que cuidan la naturaleza desde la gestión diaria, pero que raramente se sientan en las mesas donde se toman las decisiones.

En este debate, organizado para OKGREEN en colaboración con Legados, hemos sentado ante nuestras cámaras a un ingeniero de montes, un cazador y al director ejecutivo de esta entidad para debatir sobre suelos, fauna, relevo generacional, la brecha entre el mundo rural y los estratos que toman las decisiones que les afectan.

Sí, hablamos en esta ocasión de ciencia, de tradiciones, de cultura, de transmisión de conocimientos en el campo y en los bosques que representan el soporte vital del planeta y de los humanos que lo habitan.

El suelo, la gran asignatura pendiente

En la conversación, moderada por Antonio Quilis, director de OKGREEN, se ha hablado de los guardianes invisibles del territorio, de su importancia y de su poca visibilidad, y de cómo la ciencia y las conversaciones con ellos son importantes para mantener el equilibrio ambiental y que los decisores los tengan en cuenta.

Jaime Olaizola, fundador de IDForest y ganador del I Premio de Ecología 2026 que otorgan legados y el Instituto Juan Belmonte, abrió el debate con una reivindicación que resultó transversal a toda la mesa: el suelo importa más de lo que la sociedad reconoce. «Para que tengamos un medioambiente saludable y que todo funcione, nos tenemos que fijar en el suelo», afirmó. «Los bosques, la agricultura, las plantas se pueden poner nuevas, pero los suelos no».

Reforestación inteligente

ID Forest trabaja en lo que Olaizola denomina reforestación inteligente: elegir las especies más adaptadas no sólo al clima y al suelo de hoy, sino al que habrá dentro de cien años, usando simulaciones estadísticas e inteligencia artificial.

A estos argumentos añade la importancia del análisis de la microbiota del suelo mediante secuenciación de ADN. «Igual que se habla de la microbiota humana y que tiene mucho que ver con nuestra salud, la microbiota forestal y agrícola tiene mucho que ver con la salud de las plantas».

Custodios empíricos del territorio

Josep Escandell, presidente de la Real Federación Española de Caza, que representa a más de 330.000 cazadores y opera en el 86% del territorio español, conectó la ciencia del suelo con el conocimiento acumulado durante generaciones. «Somos gente en el territorio de una manera secular. Sabemos dónde crecen hierbas, dónde va a prosperar un cereal y dónde va a ir bien una siembra para los animales de una manera totalmente empírica».

Escandell defendió la caza como herramienta de gestión ambiental, no como actividad en tensión con la naturaleza. El cazador, explicó, trabaja 365 días al año «poniendo agua en verano, sembrando cereales en épocas de escasez» para unos pocos días de caza.

Afirmó que, desde un punto de vista científico, la gestión de poblaciones animales es necesaria para la salud del ecosistema. «Utilidad y coherencia», resumió cuando se le pidió su mejor argumento. «La caza es una herramienta de gestión de poblaciones de sobreabundancia frente a daños a la agricultura».

Sobre el relevo generacional, Escandell rechazó que sea un problema exclusivo del sector cinegético. «Es un problema que sufre el sector primario, los agricultores, los ganaderos. Es un problema eminentemente territorial: las personas se mudan a ciudades y se alejan del territorio».

La voz de Legados: sumar, no dividir

Javier Dorado, director ejecutivo de Legados, articuló la misión de la organización: impulsar el conservacionismo en España poniendo en valor a los custodios del territorio: «Lo que hacemos es impulsar el conservacionismo en España, que se resume en dos vectores muy importantes: cuidar el territorio y hacerlo prosperar».

Dorado identificó dos causas de la invisibilidad de estas voces: el desconocimiento social y la instrumentalización política del debate ambiental. «El medioambiente se ha utilizado políticamente de unos contra otros, y esto ha perjudicado en general la causa.» Reclamó más humildad a los tomadores de decisiones y un mayor protagonismo de quienes trabajan el territorio en los procesos participativos.

En la conversación conocemos cómo Legados ha abordado el problema a tres escalas junto a la Real Federación Española de Caza: una encuesta nacional para diagnosticar las causas de la incomprensión ciudadana, el fortalecimiento de la imagen institucional de la Federación y una iniciativa de representación ante las instituciones europeas.

Un altavoz para los olvidados

Javier Dorado explica que Legados trabaja para que los mensajes y las preocupaciones de los custodios del territorio «lleguen al resto de la población», destacando la importancia de «poner este altavoz a una gente a la que no estábamos dando valor».

En este sentido, el representante de la entidad puso énfasis en que es muy difícil que en las ciudades «se aprecie lo que nosotros hacemos en el campo». Por este motivo en Legados se han centrado en el aspecto comunicativo, «en analizar las causas para ver de dónde viene el problema, saber por qué la gente no nos comprende».

Ciencia y experiencia, aliadas

Olaizola aportó el argumento científico más contundente a favor de la gestión activa del territorio: en ecosistemas como la dehesa, la intervención humana no es el problema, sino la condición para la biodiversidad. «Para que se mantengan las encinas, para que se mantenga el ganado, para que se mantenga la fauna, ha habido una intervención humana. Si quitamos la intervención humana, se desequilibra todo».

Lo mismo aplica a los bosques: cortar algunos ejemplares mejora al conjunto, aumenta la fijación de CO₂ y produce madera, un material que almacena carbono. «Es una estrategia que parece increíble: si concentras el crecimiento en algunos árboles, crecen más y la fijación de CO₂ es mayor», destaca Olaizaola.

Toma de decisiones ambientales

¿Qué voces faltan en este debate? La respuesta a esta pregunta la abordó Javier Dorado recalcando que existe «un cierto desconocimiento, una serie de realidades y de estigmas que condicionan claramente el debate y la discusión. Esto se plasma de alguna manera en cómo los tomadores de decisiones acaban abordando los procesos participativos y el desarrollo de políticas».

Dorado añade que «hace falta que mucha más gente, muchas más voces y muchas más perspectivas estén involucradas en la toma de decisiones para que las políticas de carácter medioambiental sean realmente representativas de lo que piensa esta sociedad y, sobre todo, sean positivas para el desarrollo futuro de nuestro país».

Empatía y humildad

Al cierre, los tres coincidieron en el diagnóstico sobre la política ambiental española. Olaizola pidió paciencia y criterios de largo plazo, haciendo la comparación con lo que ocurre con la inversión en I+D.

Escandell abogó por «aplicar las cosas que se comprueban y que se basan en la ciencia, y no intentar convertir en algo ideológico algo que tiene un fundamento objetivo». Y, para finalizar, Javier Dorado sintetizó la aspiración de Legados: «Que hubiera empatía y humildad, y un mayor protagonismo de los custodios del territorio en la toma de decisiones».

Puedes ver este desayuno informativo en el vídeo que encabeza esta crónica, un evento que se encuadra en los contenidos especiales con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra hoy 5 de junio.