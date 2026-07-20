Madrid vibra por España: casi dos millones de personas salen a las calles de la capital para celebrar el Mundial
Madrid está repleta de aficionados celebrando el Mundial de España
Sigue en directo la celebración de España
Madrid vibra con España. Casi dos millones de personas se han echado a las calles de la capital en la tarde de este lunes para celebrar junto a la Selección española el Mundial conquistado el pasado domingo en Estados Unidos. Son cifras facilitadas por la Delegación del Gobierno en Madrid. Las imágenes que se están viendo junto a los jugadores campeones del mundo son impresionantes.
1.800.000 personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid, se han echado a las calles de la capital para arropar a la Selección española campeona del Mundial que, a bordo de un autobús descapotado, está celebrando con cánticos y fotos con la Copa del Mundo el histórico triunfo de la segunda estrella. Casi dos millones de personas, una absoluta barbaridad.
Está previsto que el recorrido del autobús llegue a la plaza de Cibeles en torno a las 22:00 horas, donde ya aguardan más de 120.000 personas para el colofón final de estos actos de celebración que han comenzado esta tarde con las recepciones oficiales en Zarzuela y Moncloa.
Tras estos actos, los jugadores y el resto de integrantes del equipo español han cambiado sus trajes oficiales por camisetas conmemorativas del triunfo y se han subido a un autobús descapotado para comenzar a festejar con los ciudadanos este segundo Mundial.
El itinerario ha empezado en Moncloa y ha seguido por las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova -en sentido contrario-, Goya, Serrano, Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá, Alfonso XII y Montalbán, para terminar junto al Palacio de Cibeles.
En un ambiente de plena celebración, los jugadores están bailando, haciendo fotos con sus móviles e interactuando con el público presente en arcenes, aceras y resto del mobiliario urbano, además de cantando las canciones que amenizan el recorrido.
Estaba previsto que en torno a las 22:00 horas la rúa de la selección llegue al Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, para finalizar su recorrido y comenzar la celebración central con varias actuaciones musicales, entre las que están confirmados los grupos Arde Bogotá o Viva Suecia y las cantantes Ana Mena, Lola Índigo o Aitana, aunque todo el programa acumula ya bastante retraso.