Recorrido del autobús de la selección española en la celebración del Mundial 2026: por dónde pasan y qué calles se cortan

Madrid vive este 20 de julio de 2026 una jornada histórica para la historia del deporte español. Apenas un día después de que la selección española conquistara su segundo Mundial de fútbol tras imponerse a Argentina en la final, miles de aficionados ya llenan las calles de la capital para recibir a los nuevos campeones. El plato fuerte de la celebración será la tradicional rúa en un autobús descapotable, que recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos de Madrid antes de finalizar en la plaza de Cibeles, donde está prevista una gran fiesta con actuaciones musicales y el homenaje a los futbolistas y al cuerpo técnico.

El recorrido completo del autobús

Tras aterrizar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y participar en las recepciones oficiales con los Reyes en el Palacio de la Zarzuela y con el presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa, la expedición iniciará la rúa sobre las 19:30 horas desde el entorno del Intercambiador de Moncloa. El autobús circulará por Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Goya, Serrano, Puerta de Alcalá y Montalbán, donde concluirá el recorrido junto al Palacio de Cibeles. Allí comenzará el acto central de la celebración, previsto para las 21:00 horas.

Cortes de tráfico y plan especial

El Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un amplio dispositivo de seguridad y movilidad ante la previsión de una asistencia masiva de aficionados. Desde primera hora del día se han producido cortes progresivos en la plaza de Cibeles, el paseo de Recoletos, el paseo del Prado, la calle de Alcalá y parte de la Gran Vía, además de las vías por las que transitará el autobús de la Selección. Las restricciones podrán ampliarse en función de la afluencia de público, por lo que las autoridades recomiendan evitar el uso del vehículo privado durante toda la tarde.

También se verán afectados varios aparcamientos del centro y numerosas líneas de autobús de la EMT modificarán sus recorridos. Como alternativa, Metro de Madrid ha reforzado el servicio en las líneas 1, 2, 3 y 4, mientras que la estación de Banco de España permanecerá cerrada por motivos de seguridad durante la celebración.