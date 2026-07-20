Cuándo es la celebración del Mundial 2026 en España: día, a qué hora empieza y como ver por televisión en directo

España ha escrito una página de oro en la historia del fútbol. Los de Luis de la Fuente lograron la hazaña de ganar el segundo Mundial 16 años después, lo que ha desembocado en una fiesta que comenzó en las pantallas gigantes por todo lo alto de millones de españoles que salieron a la calle poco después de ganar a Argentina. Aunque los protagonistas no estuvieron al principio de la fiesta, ya se conoce el horario de cuándo la Selección estará en Madrid para una celebración icónica en la capital.

A pesar de estar a miles de kilómetros, en otro continente y en otra franja horaria, la selección española masculina de fútbol tiene previsto celebrar el lunes por la tarde en Madrid con la afición en el caso de que conquiste este domingo ante Argentina el título del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Así lo avanzó el delegado del Gobierno en la capital, Francisco Martín, a los medios congregados este viernes en la sede de la Delegación, aunque no ha dado demasiados detalles sobre cómo sería este festejo, que tendría como epicentro la plaza de Cibeles.

Dónde celebrará España el Mundial en Madrid

Martín indicó que, en el caso de que la actual campeona de Europa gane este domingo a la ‘Albiceleste’ en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos) tal y como finalmente ha ocurrido, el lunes por la tarde tendría lugar un recorrido de celebración por las calles de la capital, desde el intercambiador de Moncloa y con su «punto álgido» en la plaza de Cibeles, con un operativo que estará vigilado por otros 500 policías nacionales y 150 guardias civiles.

Consultado por este hipotético recorrido, el delegado del Gobierno se ha limitado a señalar estos dos puntos del callejero madrileño, dejando en manos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) todos los detalles de este itinerario. Se espera que en las próximas horas se conozcan todos los puntos clave por donde pasará la rúa, pero sin duda atraerá a millones de españoles que esperarán con ansias la llegada de la Selección.