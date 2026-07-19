Qué hora es en Nueva York en la final del Mundial 2026 y qué temperatura hará

El Mundial 2026 está listo para la final con la expectación de ver cómo España y Argentina pelearán por la Copa del Mundo. Un partido que apunta a ser el más visto del año y con todas las miradas en el MetLife Stadium. Un estadio que paralizará el planeta este domingo 19 de julio en el East Rutherford (Nueva Jersey), dentro del área metropolitana de Nueva York. Un partido en el que nuestro país tendrá que tener en cuenta la diferencia horaria entre ambos países y la temperatura en la que jugarán los de Luis de la Fuente.

Diferencia horaria entre España y Nueva York

El encuentro arrancará a las 15:00 horas de Nueva York, un horario elegido para favorecer la audiencia televisiva tanto en América como en Europa. El MetLife Stadium, sede de la final, se encuentra a unos 15 kilómetros de Manhattan, por lo que comparte el mismo huso horario que la ciudad de Nueva York.

La diferencia horaria entre España peninsular y Nueva York durante la final del Mundial 2026 será de 6 horas. Esto se debe a que ambos países están en horario de verano en esas fechas, manteniendo una diferencia de seis horas. En el caso de la final del Mundial 2026, el partido comenzará a las 15:00 horas en Nueva York y a las 21:00 horas en España peninsular, mientras que en las Islas Canarias será a las 20:00 horas.

Cuántos grados hace en Nueva York en la final del Mundial 2026

Las previsiones meteorológicas apuntan a una tarde calurosa, con temperaturas cercanas a los 29-30 ºC en el momento del inicio del partido. Además, la humedad de Nueva York será elevada, lo que hará que la sensación térmica sea superior a la temperatura real. También hay que tener en cuenta que en los últimos días la ciudad estuvo afectada por el humo provocado por los incendios en Canadá. Aún así, con el paso de las horas se fue disipando para evitar poner en riesgo el partido.