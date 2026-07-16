Todo el mundo quiere vivir en Nueva York la final del Mundial de Estados Unidos entre España y Argentina. Tras la reciente clasificación de la selección española para la gran cita futbolística del 19 de julio ha impulsado el interés de los aficionados por viajar a Nueva York y su área metropolitana, disparando un 367% las búsquedas de vuelos respecto al mismo periodo de 2025.

Según datos difundidos por la agencia de viajes online eDreams, las búsquedas realizadas desde España para viajar entre el 17 y el 20 de julio con destino a los aeropuertos John F. Kennedy (JFK), Newark y LaGuardia registraron ese incremento en comparación con las mismas fechas del año pasado.

Además, según ha podido comprobar OKDIARIO, los vuelos más baratos no bajan de mil euros. Otros, en función de los horarios de despegue y aterrizaje, ascienden a más de 1.800 euros por billete.

El interés comenzó a intensificarse tras la victoria de España frente a Francia en las semifinales del torneo. Entre el 13 y el 14 de julio, coincidiendo con la clasificación de la selección para la final, las búsquedas de vuelos hacia el área de Nueva York aumentaron un 133% respecto a la jornada anterior.

Más aviones y opciones ‘charter’

En este contexto Air Europa ha anunciado que añadirá un vuelo extra desde Madrid al aeropuerto JFK de Nueva York mediante un Boeing 787-9 Dreamliner con 339 plazas,.

En concreto, el vuelo despegará de la capital española el domingo a las 05:45 horas con llegada a las 07:45 hora local. Para el regreso, saldrá de JFK el 19 de julio a las 23:30 horas, con llegada a Madrid a las 12:45 horas del lunes, 20 de julio.

Desde la aerolínea ha señalado en un comunicado que refuerza su operativa regular diaria con la ciudad neoyorquina con un vuelo especial para atender la demanda de los aficionados que quieran acompañar al equipo español en esta cita histórica.

Las opciones para llegar a Nueva York se multiplican en función del paso de las horas. Ávoris, por su, lado también ha puesto en marcha, a través de sus redes de agencias B travel y Halcón Viajes, un viaje especial a Nueva York para que los aficionados puedan desplazarse a Estados Unidos y vivir la gran final del Mundial.

La propuesta turística, diseñada por los equipos especializados de Ávoris, reúne en un único paquete los principales servicios necesarios para hacer fácil el desplazamiento de los viajeros, con el objetivo de que puedan disfrutar de la experiencia con comodidad, seguridad y el respaldo de un equipo especializado durante toda la operativa.

El viaje se desarrollará entre los días 19 y 20 de julio e incluye un vuelo chárter de ida y vuelta entre Madrid y Nueva York, traslados aeropuerto-estadio-aeropuerto, tasas aéreas, seguro de viaje, asistencia del personal de Ávoris y la experiencia denominada «Selección Española», además de la entrada al partido.

La iniciativa propone un desplazamiento organizado para aquellos aficionados que quieran convertir la cita deportiva en una experiencia de viaje, con Nueva York como destino y con todos los servicios coordinados para facilitar la estancia y la asistencia al encuentro.

La operación organiza la salida desde Madrid el 19 de julio y regreso al día siguiente, con reservas disponibles a través de los canales de información habilitados por B travel y Halcón Viajes.