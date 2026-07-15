La presidenta de Red Eléctrica (Redeia), Beatriz Corredor, ha criticado este miércoles las continuas reticencias de Francia para desarrollar nuevas interconexiones eléctricas con la Península Ibérica, una postura que ha atribuido al intento del país vecino de proteger su industria nacional de las nucleares frente a la alta competitividad de las renovables de España y Portugal. En este sentido ha aprovechado para atizar al país vecino con el resultado de las semifinales del Mundial: «Ayer se les ganó con un gol por cada interconexión que no quieren hacer».

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Corredor advirtió de que estas barreras frenan la consolidación del mercado único europeo, ya que para que la Unión Europea considere que existe una conexión óptima los países deberían haber alcanzado un nivel de interconexión del 10% de la capacidad instalada para 2020 y de un objetivo del 15% para 2030.

Asimismo, reveló que este mismo martes mantuvo un encuentro en Bruselas con el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, pocos días después de la reunión de alto nivel en París entre España, Francia, Portugal y la Comisión Europea, «precisamente para tratar de potenciar una nueva declaración entre los tres países implicados para dos nuevas interconexiones» con el país galo.

No obstante, lamentó que, a pesar de estos esfuerzos institucionales, la realidad de la Península Ibérica sigue siendo la de un aislamiento energético casi total.

«Un gol por cada interconexión»

A este respecto, señaló con ironía respecto a la victoria en las semifinales del Mundial de Fútbol de 2026 de España sobre Francia que ayer se les ganó con «un gol por cada interconexión que no quieren hacer».

Por otra parte, la presidenta de Redeia, volvió a defender el modelo español de Red Eléctrica de España (REE) como TSO, aunando el operador del sistema y el gestor de la red de alta tensión, como «el más eficiente» y el «más económico para el consumidor».

«Somos más isla que Irlanda»

«¿Cómo está España y Portugal? Pues nosotros estamos por debajo del 3% de interconexión con el continente. Dicho así más explícitamente para que se entienda: nosotros somos más isla que Irlanda en materia de interconexión con el continente», aseguró.

En su opinión, esta situación de prácticamente desconexión de la Península Ibérica con Europa responde directamente a «las tradicionales reticencias de los vecinos del norte a interconectarse con la Península, porque las renovables que tenemos España y Portugal son muy competitivas».

En este sentido, Corredor manifestó que el liderazgo renovable de la Península Ibérica, que se prevé que alcance el 81% de generación para el año 2030, permite registrar tarifas eléctricas más atractivas que en el resto de Europa.

«De hecho, los precios están bastante más bajos que en el resto de Europa de media y esto supone precisamente la explicación de por qué se está interesando tanta industria», destacó, contraponiendo esta situación al modelo de Francia, que cuenta con una industria -en referencia a la nuclear- «que quieren proteger de la competencia de nuestras renovables».

No obstante, la presidenta de Redeia advirtió de que la autonomía estratégica que busca la Unión Europea pasa de forma indispensable por que cada Estado miembro aporte sus recursos más eficientes.

«Y esto pasa porque cada país ponga a disposición de la Unión aquellas energías que sean propias y que sean más óptimas en cada momento: nosotros las renovables. Para llevar las renovables que necesita Europa requerimos interconexiones», dijo Corredor, quien recordó que el proyecto en marcha por el Golfo de Vizcaya de interconexión solo «va a subir este porcentaje de menos del 3% al 5%».